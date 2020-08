აშშ საგარეო პოლიტიკის ექსპერტები: უნდა გადავხედოთ რუსეთთან პოლიტიკას

ვაშინგტონურ გაზეთ „პოლიტიკოში“ გამოქვეყნდა აშშ წამყვანი საგარეო-პოლიტიკური ექსპერტების ღია წერილი, რომლის თარგმანსაც ქვემოთ გთავაზობთ:

აშშ-რუსეთის ურთიერთობები სახიფათო ჩიხშია შესული, რაც აშშ-ის ეროვნულ ინტერესებს საფრთხეს უქმნის. კიდევ ერთხელ რეალური გახდა საშიშროება, რომ სამხედრო კონფრონტაცია ატომურ ომში გადაიზარდება. ჩვენ ატომური შეიარაღების სახიფათო შეჯიბრისაკენ ისე მივექანებით, რომ ჩვენი საგარეო-პოლიტიკური არსენალი რეაქციების, სანქციების, სახალხო გაკიცხვისა და კონგრესის რეზოლუციებითღა შემოიფარგლება. კოვიდ-19-ის გლობალურმა პანდემიამ და მის მიერ მოტანილმა მსოფლიო ეკონომიკურმა დაღმასვლამ თანამშრომლობის გაღრმავებას კი არ შეუწყო ხელი, არამედ კიდევ უფრო გააუარესა არსებული შუღლი.

ამასობაში, ყურადღების მიღმა გვრჩება ატომური ომისა და კლიმატის ცვლილების საფრთხე, რომლებიც მშვიდობასა და კეთილდღეობას ემუქრება და აშშ-რუსეთის თანამშრომლობას მოითხოვს. ამ უყურადღებობით მოტანილი საფრთხეცა და მისი შესაძლო საფასურიც იმდენად მაღალია, რომ გვწამს, აუცილებელია ყურადღებით, ცივი გონებით გავაანალიზოთ და შევცვალოთ ჩვენი დღევანდელი კურსი.

ამ საქმეს ფხიზლად უნდა შევხედოთ. რუსეთი აფერხებს, ზოგჯერ კი შეუძლებელსაც ხდის ჩვენს მოქმედებებს, განსაკუთრებით ევროპასა და აზიაში მისი ფართო პერიფერიის გასწვრივ. მან უკრაინასა და საქართველოს ტერიტორიები წაგლიჯა. რუსეთი ეწინააღმდეგება ჩვენს გლობალურ ლიდერობას და ჩვენი დახმარებით შექმნილ მსოფლიო წესრიგს. ის ერევა ჩვენს შიდა პოლიტიკაში, ცდილობს გააღრმავოს ჩვენს საზოგადოებაში არსებული წინააღმდეგობები და შელახოს ჩვენი დემოკრატიის რეპუტაცია. საუკეთესო შემთხვევაშიც კი, მომავალში ჩვენს შორის ურთიერთობა შეჯიბრისა და თანამშრომლობის ნაზავი იქნება. პოლიტიკის გამოწვევაა ურთიერთობის ამ ორ რეჟიმს შორის მაქსიმალურად სასარგებლო და უსაფრთხო წონასწორობა მოვიძიოთ. ამ მიზნის მისაღწევად, აშშ საგარეო პოლიტიკას ექვს ზოგად რეცეპტს ვთავაზობთ:

• პირველ რიგში, აშშ-ის არჩევნებში რუსეთის ჩარევის გაუვნებელყოფისათვის ეფექტური გზები უნდა მოვიძიოთ და – რაც ყველაზე მთავარია – საარჩევნო პროცესის ეჭვქვეშ დაყენების ნებისმიერი მცდელობა აღვკვეთოთ. აუცილებელი ნაბიჯებია ჩვენი საარჩევნო ინფრასტრუქტურის განმტკიცება; რუსეთის იმ მოქალაქეების დასჯა, რომელნიც მოპარული ინფორმაციის იარაღად გამოყენებას ცდილობენ; ჩვენს ინფორმატიკულ სისტემებში რუსეთის შემოღწევისთვის წინააღმდეგობის გაწევა. ასევე, საჭიროა რუსული დეზინფორმაციის მხილებაც. ოღონდ ამასთან ერთად, რუსეთთან უნდა ჩავერთოთ მოლაპარაკებებშიც, საჯარო მზერის მიღმა, და ყურადღება იმას მივაქციოთ, რომ ორივე მხარეს აქვს საშუალება მეორე მხარის კრიტიკული ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვნად დააზიანოს.

• სრული უაზრობაა, რომ ორ ქვეყანას, რომელთაც შესწევთ ძალა ერთმანეთი 30 წუთში გაანადგურონ და მთელი ცივილიზაციაც მოსპონ, სრულფასოვანი დიპლომატიური ურთიერთობა არა აქვთ. უკრაინის კრიზისის შემდეგ საკვანძო ოფიციალური კავშირები გაწყდა, დაიხურა საკონსულოები, საელჩოების კადრები მნიშვნელოვნად შემცირდა. ძალიან ხშირად შეცდომით გვგონია, რომ დიპლომატიური კონტაქტების არსებობა წახალისებაა კარგი მოქცევისათვის მაშინ, როცა სინამდვილეში მათი მიზანი ჩვენი ინტერესების გასატარებლად და მკაცრი გზავნილების გასაგზავნად საკომუნიკაციო არხის შექმნაა. ჩვენ ეს არხები გვჭირდება, გვჭირდება იმისათვის, რომ მინიმუმამდე შემცირდეს გაუგებრობებისა და არასწორი გათვლების შესაძლებლობა, რამაც შესაძლოა ორივე მხარისთვის არასასურველ ომამდე მიგვიყვანოს. ნორმალური დიპლომატიური კავშირების აღდგენა თეთრი სახლის უპირველესი პრიორიტეტი უნდა იყოს, რომელსაც მხარი კონგრესმაც უნდა დაუჭიროს.

• ჩვენი სტრატეგიული პოზა იგივე უნდა იყოს, რაც ცივი ომის დროს წარმატებით გამოვცადეთ – დაბალანსებული შეკავებასა და განმუხტისათვის მზადყოფნას შორის. ჩვენი თავდაცვითი პოზიციაც უნდა შევინარჩუნოთ და, ამავე დროს, რუსეთი სერიოზულ და გრძელვადიან სტრატეგიულ დიალოგშიც უნდა ჩავრთოთ, რომელიც ჩვენს შორის ნდობის ნაკლებობისა და მტრობის ღრმა მიზეზებს შეეხება და ამავე დროს, უსაფრთხოების დარგში მნიშვნელოვან და სასწრაფოდ გადასაწყვეტ გამოწვევებს უპასუხებს:

◦ უმნიშვნელოვანესია აშშ-მა და რუსეთმა დაიბრუნონ ლიდერების ფუნქცია ატომური სამყაროს მართვაში იმ პირობებში, როცა დესტაბილიზაციის მომტანი ტექნოლოგიები, ატომური იარაღის გამოყენებისადმი დამოკიდებულების ცვლილება, ატომური იარაღის სფეროში გაუქმებული ხელშეკრულებები და ატომური იარაღის მქონე სახელმწიფოებს შორის დაძაბულობით აღსავსე ურთიერთობები სულ უფრო სახიფათოს ხდის გარემოს. ეს ნიშნავს, რომ სტრატეგიული შეარაღების შეზღუდვის ახალი ხელშეკრულება (New START Treaty) უნდა გახანგრძლივდეს და სასწრაფოდ უნდა გადავიდეთ შეიარაღების კონტროლის ახალ ფაზაზე, რათა ატომური იარაღის კონტროლის რეჟიმს სტაბილურობა დაუბრუნდეს იმ ახლებურ მსოფლიოში, სადაც დღეს მრავალი ატომური სახელმწიფოა.

◦ [აშშ-რუსეთის] სამხედრო დაპირისპირება ევროპის ყველაზე უფრო არასტაბილურ რეგიონებში, ბალტიიდან შავ ზღვამდე, აუცილებლად, უფრო უსაფრთხო და უფრო სტაბილური უნდა გახდეს. აუცილებელია მუშაობა შეზღუდვებისა და კონტროლის არსებული სისტემების – მაგალითად, აწ საფრთხის ქვეშ მყოფი „ღია ცის ხელშეკრულების“, 2011 წლის ვენის დოკუმენტის – დასაცავად და ნდობის მშენებლობის ახალი ზომების მისაღებად.

• აშშ-ჩინეთის პოლიტიკის წარმატება, არცთუ მცირედაა დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად შეუწყობს ხელს აშშ-რუსეთს შორის არსებული ურთიერთობა კრიტიკულ თემებზე სამმხრივ მუშაობას. ის პოლიტიკა, რომელსაც დღეს ვატარებთ, სულ უფრო აღრმავებს რუსეთის მზადყოფნას მხარი აუბას ჩინეთის აშშ-სთან დაკავშირებული პოლიტიკის ყველაზე ნაკლებად კონსტრუქციულ ასპექტებს. ისრების საპირისპირო მიმართულებით გადაყვანა ადვილი არ იქნება, მაგრამ სწორედ ეს უნდა იყოს ჩვენი ამოცანა.

• იმ მნიშვნელოვან თემებზე, რომლებშიც აშშ-სა და რუსეთის ინტერესები მართლაც წინააღმდეგობაშია ერთმანეთთან – მაგალითად, უკრაინასა და სირიაში – აშშ მკაცრად უნდა იცავდეს პრინციპულ პოზიციას ჩვენს მოკავშირეებთან ერთად სამართლიანი შედეგის მისაღწევად. ამავე დროს, მეტი ყურადღება უნდა დავუთმოთ იმას, თუ რა გავლენას მოახდენს [ამ კონფლიქტების გადასაწყვეტად მიმართული] თანდათანობითი ნაბიჯები ჩვენს ზოგად ურთიერთობებზე [რუსეთთან] და, შესაბამისად, რა გავლენის მოხდენა შეეძლება [ჩვენს შორის] ურთიერთობების გაუმჯობესებას ამ კონფლიქტების გადასაწყვეტად მიმართულ ნაბიჯებზე.

• სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ ჩვენი პოლიტიკის ნაწილად უნდა დარჩეს, ოღონდ ისინი ყურადღებით და მიზნობრივად უნდა გამოვიყენოთ და ეროვნული ძლიერების სხვა კომპონენტებთან – მათ შორის დიპლომატიასთან – კავშირში ავამოქმედოთ. დღეს კონგრესის მიერ ხელდასხმული სანქციები თანდათანობით გროვდება, იქნება ეს ყირიმთან და აღმოსავლეთ უკრაინასთან, სოლსბერის მოწამვლასთან, საშუალო სიშორის ატომური ქობინების შესახებ ხელშეკრულების (INF Treaty) დარღვევასთან, არჩევნებში ჩარევასთან დაკავშირებით. ეს მოსკოვს უკარგავს მოტივაციას, შეცვალოს თავისი საქციელი, რადგანაც მას მიაჩნია, რომ ეს სანქციები მუდმივია. ჩვენი სანქციების რეჟიმს მოქნილობა უნდა დავუბრუნოთ, ისინი მიზნობრივი უნდა იყოს და სწრაფადვე უნდა მსუბუქდებოდეს, როგორც კი რუსეთი გადადგამს ნაბიჯებს ისეთი მოლაპარაკებებისაკენ, რომლებიც არსებული კონფლიქტების ჩვენთვის მისაღები გადაწყვეტისაკენ იქნება მიმართული. ამგვარი ქცევის მაგალითი შეიძლება იყოს რუსეთის ქმედითი ნაბიჯები ჩვენს საარჩევნო პროცესებში ჩარევის შესაწყვეტად. ამის გასაკეთებლად საჭირო იქნება, როგორც თეთრი სახლის, ისე – კონგრესის კეთილი ნება.

საერთო ჯამში, რეალობა ისაა, რომ პუტინის ხელმძღვანელობით რუსეთი ნაციონალისტური ტრადიციით ნასაზრდოები სტრატეგიული ჩარჩოს შიგნით მოქმედებს, რომელსაც ელიტებისა და საზოგადოების მხარდაჭერა აქვს. [პუტინის] შესაძლო მემკვიდრე, უფრო დემოკრატიულადაც რომ იყოს განწყობილი, სავარაუდოდ იმავე ჩარჩოში განაგრძობს მოქმედებას. აშშ-ს პოლიტიკის იმ წინაპირობაზე დაყრდნობა, რომ ამ ჩარჩოს შეცვლა შეგვიძლია და უნდა შევცვალოთ, მცდარია. მსგავსადვე, არ იქნებოდა ჭკვიანური გვეფიქრა, რომ დღევანდელ მიდგომების გაგრძელების გარდა, ჩვენ სხვა არჩევანი არა გვაქვს. რუსეთს ისეთს უნდა მოვეპყროთ, როგორიც ის არის და არა ისეთს, როგორც გვინდა იყოს და ამისათვის სრულად უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი სიძლიერე, ოღონდ დიპლომატიისათვის კარი ღია დავტოვოთ. ამგვარად, ფოკუსირებული მიდგომით, ჩვენ შეგვეძლება რუსეთიდან მომავალ საფრთხესაც გავუმკლავდეთ და, ამავე დროს, ურთიერთობები უფრო კონსტრუქციულ რეჟიმში გადავიყვანოთ. თუკი ამას ვერ შევძლებთ, ზედმეტად დიდი საფასურის გადახდა მოგვიწევს.

როუზ გოტტემიოლერი/Rose Gottemoeller

სახ.მდივნის მოადგილე შეიარაღების კონტროლისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების დარგში (2014-2016)



თომას გრემი/Thomas Graham

რუსეთის მიმართულების უფროსი დირექტორი, ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო, 2004-07



ფიონა ჰილი/Fiona Hill

ევროპული და რუსეთის საკითხების უფროსი დირექტორი, ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო, 2017-19



ჯონ ჰანთსმენ უმცროსი/ Jon Huntsman Jr.

აშშ ელჩი რუსეთში, 2017-19



რობერტ ლეგვოლდი/Robert Legvold

კოლუმბიის უნივერსიტეტი



თომას რ. პიკერინიგი/Thomas R. Pickering

აშშ ელჩი რუსეთში, 1993-96



***



ჯორჯ შულცი/George P. Shultz

სახელმწიფო მდივანი, 1982-89



უილიამ პერი/William Perry

სახელმწიფო მდივანი, 1994-97



ერნეს ჯ. მონიცი/Ernest J. Moniz

ენერგეტიკის მდივანი, 2013-17

ატომური საფრთხის ინიციატივა/Nuclear Threat Initiative



სემ ნანი/Sam Nunn

სენატორი, 1972-97

Nuclear Threat Initiative



გერი ჰარტი/Gary Hart

სენატორი, 1975-87



ჯონ ჰეიმრი/John Hamre

თავდაცვის მდივნის მოადგილე, 1997-2000



ჯონ მაკლაფლინი/John McLaughlin

დირექტორის მოადგილე, მოქმედი დირექტორი CIA, 2000-04

The Johns Hopkins School of Advanced International Studies



ჯეიმს ფ. კოლინსი/James F. Collins

აშშ ელჩი რუსეთში, 1998-2001



ჯონ ბეირლი/John Beyrle

აშშ ელჩი რუსეთში, 2008-12



მეგან ო’სალივანი/Meghan O’Sullivan

ეროვნული უსაფრთხოების მრჩევლის მოადგილე ერაყისა და ავღანეთის საკითხებში, ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო, 2005-07

ჰარვარდის კენედის სკოლა



რიჩარდ ბარტი/Richard Burt

სახ. მდივნის თანაშემწე ევროპისა და კანადის საკითხებში, 1983-85

Global Zero



თომას ქანთრიმენი/Thomas Countryman

სახ. მდივნის თანაშემწე საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და ატომნური იარაღის გაუვრცელებლობის დარგში, 2011-17



სტეპლტონ როი/J. Stapleton Roy

Assistant Secretary of State for Intelligence and Research, 1999-2000

Kissinger Institute on China and the United States, Wilson Center



ჯოზეფ ნაი/Joseph S. Nye

Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs, 1994-95

Harvard University



გრემ ალისონი/Graham Allison

Assistant Secretary of Defense for Policy and Plans, 1993-94

Harvard Kennedy School



ჩარლზ ბოიდი/Gen. (ret.) Charles Boyd

Deputy Commander-in-Chief, U.S. European Command, 1992-95

Center for the National Interest



ჯორჯ ბიბი/George Beebe

Former Director of Russia Analysis, CIA



მარკ ბიზინგერი/Mark R. Beissinger

Princeton University



რიჩარდ ბეთსი/Richard K. Betts

Columbia University



ქოით ბლექერი/Coit D. Blacker

Senior Director for Russian, Ukrainian and Eurasian Affairs, National Security Council, 1995-96

Stanford University



ბარი ბლეჩმანი/Barry Blechman

Stimson Center



იან ბრემერი/Ian Bremmer

Eurasia Group



ჯორჯ ბრესლაუერი/George Breslauer

University of California at Berkeley



ედმუნდ ბრაუნი უმცროსი/Edmund G. Brown, Jr.

Governor of California, 1975-1983, 2011-2019

Bulletin of Atomic Scientists



ლარი ქოლდუელი/Larry Caldwell

Occidental College



სემუელ ჩარაფი/Samuel Charap

Senior Advisor to the Undersecretary of State for Arms Control and International Security, 2011-12



პეტერ კლიმენტი/Peter Clement

Columbia University, School of International and Public Affairs



ტიმოთი კოლტონი/Timothy Colton

Harvard University



ქეით დარდენი/Keith Darden

American University



ჯილ დოერთი/Jill Dougherty

Georgetown University



დენიელ დრეზნერი/Daniel Drezner

The Fletcher School of Law and Diplomacy



გლორია დაფი/Gloria Duffy

Deputy Assistant Secretary of Defense, 1993-95



სიუზან ელიოტი/Susan Elliott

National Committee on American Foreign Policy



რობერტ დევიდ ინგლიში/Robert David English

University of Southern California



ბრაიან ფინლი/Brian Finlay

Stimson Center



როზემარი ფორსაითი/Rosemarie C. Forsythe

Director for Russian, Ukrainian, and Eurasian Affairs, National Security Council staff, 1993-95



ნენსი გალაგერი/Nancy W. Gallagher

University of Maryland



ჯეიმს გოლდგაიერი/James Goldgeier

American University



თეინ გუსტაფსონი/Thane Gustafson

Georgetown University



შეილა გუოლტნი/Sheila Gwaltney

U.S. Ambassador (ret.)



ზიგფრიდ ჰეკერი/Siegfried S. Hecker

Stanford University



მარტინ ჰელმანი/Martin E. Hellman

Stanford University



რიჩარდ ჰოუგლენდი/Richard E. Hoagland

Caspian Policy Center



დევიდ ჰოლოვეი/David J. Holloway

Stanford University



არნოლდ ჰორელიკი/Arnold Horelick

The RAND Corporation



ედუარდ იფტი/Edward Ifft

Deputy Director of the On-Site Inspection Agency, 1991-98

Stanford University



რობერტ ჯერვისი/Robert Jervis

Columbia University



იან ჰალიცკი/Jan H. Kalicki

Woodrow Wilson Center



მაიკლ კიმიჯი/Michael Kimmage

Catholic University of America



მაიკლ კრეპონი/Michael Krepon

Stimson Center



ჯორჯ კროლი/George Krol

U.S. Ambassador (ret.)



ჩარლზ კუპჩანი/Charles Kupchan

Special Assistant to the President for National Security Affairs, 2014-17

Georgetown University



კლიფ კუფჩაი/Cliff Kupchan

Eurasia Group



მელვინ ლეფლერი/Melvyn P. Leffler

University of Virginia



უილიამ ლერსი/William Luers

U.S. Ambassador (ret.)



ალენ ლინჩი/Allen C. Lynch

University of Virginia



ეილინ მალოი/Eileen Malloy

U.S. Ambassador (ret.)



სტივენ მანი/Steven Mann

U.S. Ambassador (ret.)



ჯესიკა მეთიუსი/Jessica Mathews

Carnegie Endowment for International Peace



რიჩარდ მაცკი/Richard H. Matzke

Former Board Member (Chevron, PetroChina, and Lukoil)



ჯონ მირშაიმერი/John J. Mearsheimer

University of Chicago



მარჯ მედიში/Mark Medish

Senior Director for Russian, Ukrainian and Eurasian Affairs, National Security Council staff, 2000-01



რაიან მენონი/Rajan Menon

City College of New York/City University of New York



რიჩარდ მაილსი/Richard Miles

U.S. Ambassador (ret.)



კრის მილერი/Chris Miller

The Fletcher School



მეთიუ მიურეი/Matthew H. Murray

Columbia University



ალან მასტარდი/Allan Mustard

U.S. Ambassador (ret.)



ლარი ნეპერი/Larry C. Napper

Texas A&M University



მაიკლ ოპენჰაიმერი/Michael Oppenheimer

New York University



ბრუს პეროტი/Bruce Parrott

The John Hopkins School of Advanced International Studies



პიტერ პეტიბონი/Peter Pettibone

Pettibone International ADR LLC



სტივენ პიფერი/Steven Pifer

Senior Director for Russia, Ukraine and Eurasia, National Security Council staff, 1996-97

Stanford University



პოლ პილარი/Paul R. Pillar

Georgetown University



ბარი პოზენი/Barry R. Posen

MIT



უილიამ პოტერი/William Potter

Middlebury Institute of International Studies at Monterey



ჯონ პერნელი/Jon Purnell

U.S. Ambassador (ret.)



ბრედ რობერტსი/Brad Roberts

Deputy Assistant Secretary of Defense for Nuclear and Defense Policy, 2009-13



სინტია რობერტსი/Cynthia Roberts

Hunter College, City University of New York



მეთიუ როიანსკი/Matthew Rojansky

The Kennan Institute



ჯოან როლფინგი/Joan Rohlfing

Nuclear Threat Initiative



ლინ რასტენი/Lynn Rusten

Senior Director for Arms Control and Nonproliferation, National Security Council staff, 2012-14

Nuclear Threat Initiative



სკოტ საგანი/Scott Sagan

Stanford University



ჯეფრი შაფერი/Jeffrey Shafer

National Committee on American Foreign Policy



დიმიტრი საიმსი/Dimitri Simes

Center for the National Interest



კრისტოფერ სმარტი/Christopher Smart

Senior Director for International Economics, Trade & Investment, National Security Council staff, 2013-15



ჯეკ სნაიდერი/Jack Snyder

Columbia University



ენდრიუ სპინდლერი/J. Andrew Spindler

Financial Services Volunteer Corps



ადამ სტულბერგი/Adam N. Stulberg

Georgia Institute of Technology



რონალდ სუნი/Ronald Suny

University of Michigan



დენიელ ტრეისმენი/Daniel Treisman

UCLA



ანა ვასილიევა/Anna Vassilieva

Middlebury Institute of International Studies at Monterey



სტივენ ვოლტი/Stephen M. Walt

Harvard University



ჯონ ვოლფსთალი/Jon Wolfsthal

Senior Director for Arms Control and Nonproliferation, National Security Council staff, 2014-17

Global Zero



ქენეთ იელოვიცი/Kenneth Yalowitz

U.S. Ambassador (ret.)



სტივენ იანგი/Stephen M. Young

U.S. Ambassador (ret.)



დონალდ ზაგორია/Donald Zagoria

National Committee on American Foreign Policy



პიტერ ცვეკი/Peter B. Zwack

Brigadier General (ret.), The Kennan Institute

