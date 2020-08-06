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Эксперты по внешней политике США: нам нужно пересмотреть политику с Россией

06/08/2020 - 15:03
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Via
POLITICO (US Edition)
პირველწყარო
It’s Time to Rethink Our Russia Policy
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Открытое письмо ведущих экспертов США по внешней политике было опубликовано в вашингтонской газете Politico, перевод которого приводится ниже:

Российско-американские отношения вошли в опасный тупик, что создает угрозу национальным интересам США. В очередной раз реальной становится опасность того, что военное противостояние может перерасти в ядерную войну. К опасной гонке ядерных вооружений мы стремительно катимся таким образом, чтобы наш внешнеполитический арсенал ограничивается реакциями, санкциями, публичными осуждениями и резолюциями Конгресса. Глобальная пандемия Covid-19 и вызванный ею глобальный экономический спад вовсе не послужили углублению сотрудничества, а наоборот, усугубил существующую напряженность.

Между тем опасности ядерной войны и изменения климата, которые угрожают миру и благополучию и требуют сотрудничества между США и Россией, остаются без внимания. Угрозы от этой халатности и ее возможная цена настолько высоки, что мы считаем необходимым тщательно и хладнокровно проанализировать и изменить наш текущий курс.

Надо трезво взглянуть на это дело. Россия препятствует, а иногда даже делает невозможными наши действия, особенно вдоль ее обширных периферий в Европе и Азии. Она отхватила территории Украины и Грузии. Россия выступает против нашего глобального лидерства и мирового порядка, созданного с нашей помощью. Она вмешивается в нашу внутреннюю политику, пытаясь углубить противоречия в нашем обществе и нанести ущерб репутации нашей демократии. Даже в лучшем случае отношения между нами в будущем будут смесью соревнования и сотрудничества. Задача политики состоит в том, чтобы найти наиболее выгодный и безопасный баланс между этими двумя режимами отношений. Для этого мы предлагаем шесть основных рецептов для внешней политики США:

• Прежде всего, мы должны найти эффективные способы нейтрализации российского вмешательства в выборы в США и, что самое главное, предотвратить любые попытки поставить под сомнение избирательный процесс. Необходимы шаги по укреплению нашей избирательной инфраструктуры; наказывать тех российских граждан, которые пытаются использовать украденную информацию в качестве оружия; оказывать сопротивление российскому вторжению в наши информационные системы. Также необходимо разоблачить российскую дезинформацию. Но в то же время нам необходимо подключиться в переговоры с Россией вне поля зрения общественности и обратить внимание на тот факт, что обе стороны способны нанести существенный ущерб критически важной инфраструктуре другой стороны.

• Совершенно бессмысленно, что две страны, которые способны уничтожить друг друга и всю цивилизацию за 30 минут, не имеют полноценных дипломатических отношений. После кризиса в Украине ключевые официальные связи были разорваны, консульства были закрыты, а персонал посольств значительно сокращен. Очень часто мы ошибочно думаем, что наличие дипломатических контактов является стимулом к ​​хорошему поведению, хотя на самом деле их цель — создание канала связи, чтобы отстаивать наши интересы и передавать жесткие послания. Нам нужны эти каналы, чтобы минимизировать вероятность недопонимания и просчетов, которые могут привести к нежелательной войне для обеих сторон. Восстановление нормальных дипломатических связей должно стать главным приоритетом для Белого дома, что также должно быть поддержано Конгрессом.

• Наша стратегическая позиция должна быть такой же, которую мы успешно испытали во время Холодной войны — между сбалансированной сдержанностью и готовностью к разрядке. Мы также должны сохранять нашу оборонную позицию и в то же время вовлекать Россию в серьезный и долгосрочный стратегический диалог о недостатке доверия и глубинных причин враждебности между нами, и в то же время будет отвечать важным и неотложным вызовам безопасности:

◦ Крайне важно, чтобы США и Россия восстановили лидерство в ядерном мире в тех условиях, когда технологии, грозящие дестабилизацией, изменение отношения к применению ядерного оружия, аннулированные договоры в сфере ядерного вооружения и восполненные напряженности отношения между государствами, обладающими ядерным оружием, окружающую среду делают все более опасной. Это означает, что новый договор СНВ должен быть продлен, и мы должны срочно перейти к новому этапу контроля над вооружениями, чтобы вернуть стабильность режиму контроля ядерных вооружений в обновленном мире, где сегодня много ядерных государств.

◦ Военное противостояние (между США и Россией) в наиболее нестабильных регионах Европы, от Балтики до Черного моря, обязательно должно стать более безопасным и стабильным. Необходимо продолжить работу для поддержания существующих систем ограничения и контроля — таких как ныне находящегося под угрозой Договора об открытом небе, Венского документа 2011 года – и для принятия новых мер по укреплению доверия.

• Успех американо-китайской политики во многом зависит от того, насколько будут содействовать американо-российские отношения работе по критическим темам в трехстороннем контексте. Политика, которую мы проводим сегодня, еще больше углубляет готовность России поддержать наименее конструктивные аспекты политики Китая относительно США. Переместить стрелки в противоположном направлении будет непросто, но именно это должно быть нашей задачей.

• По важным вопросам, в которых интересы США и России действительно расходятся, например, в Украине и Сирии, США должны твердо придерживаться принципиальной позиции вместе с нашими союзниками для достижения справедливого результата. В то же время нам необходимо уделять больше внимания тому, как повлияют (шаги, предпринятые для разрешения этих конфликтов) на наши общие отношения (с Россией), и, следовательно, как может повлиять улучшение отношений (между нами) на шаги, предпринимаемые для разрешения этих конфликтов.

• Санкции против России должны оставаться частью нашей политики, но они должны использоваться осторожно и целенаправленно, и они должны быть задействованы в сочетании с другими компонентами национальной мощи, включая дипломатию. Сегодня санкции, рукоположенные Конгрессом, постепенно накапливаются, будь то в связи с Крымом и Восточной Украиной, отравлением в Солсбери, нарушением Договора о РСМД, вмешательством в выборы. Это лишает Москву мотивации менять свое поведение, потому что она считает, что эти санкции постоянные. Мы должны вернуть гибкость нашему режиму санкций, они должны быть целевыми и должны быть ослаблены сразу, как только Россия сделает шаг к переговорам, которые приведут к приемлемому для нас решению существующих конфликтов. Примером такого поведения могут быть эффективные шаги России по прекращению вмешательства в наши избирательные процессы. Для этого потребуется добрая воля как Белого дома, так и Конгресса.

В целом реальность такова, что под руководством Путина Россия действует в стратегических рамках, взращенных на националистической традиции, которые пользуются поддержкой со стороны элит и общественности. Даже если возможный преемник (Путина) будет более склонен к демократии, скорее всего продолжит действовать в тех же рамках. Полагаться на предпосылку политики США, что мы можем и должны изменить эти рамки, неправильно. Точно так же было бы неразумно думать, что у нас нет другого выбора, кроме как продолжать сегодняшние подходы. Мы должны относиться к России такой, какая она есть, а не такой, какой мы хотим, чтобы была, и для этого мы должны в полной мере использовать нашу мощь, но оставить открытой дверь для дипломатии. Таким образом, при сфокусированном подходе мы сможем справиться также и с угрозой, исходящей от России, и в то же время перевести отношения в более конструктивный режим. Если мы не сможем сделать этого, нам придется заплатить слишком большую цену.

Роуз Геттемюллер/Rose Gottemoeller
Заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности (2014–2016 гг)

Томас Грэм/Thomas Graham
Старший директор по России, Совет национальной безопасности, 2004-2007

Фиона Хилл/Fiona Hill
Старший директор по делам Европы и России, Совет национальной безопасности, 2017-2019

Джон Хантсмен младший/ Jon Huntsman Jr.
Посол США в России, 2017-2019

Роберт Легволд/Robert Legvold
Колумбийский университет

Томас Р. Пикеринг/Thomas R. Pickering
Посол США в России, 1993-96 гг.

***

Джордж Шульц/George P. Shultz
Государственный секретарь, 1982-89 гг.

Уильям Перри/William Perry
Государственный секретарь, 1994-97

Эрнес Дж. Мониц /Ernest J. Moniz
Министр энергетики, 2013-17 гг.
Инициатива по ядерной угрозе

Сэм Нанн/Sam Nunn
Сенатор, 1972-97 гг.
Инициатива по ядерной угрозе

Гари Харт/Gary Hart
Сенатор, 1975-87

Джон Хеймр/John Hamre
Заместитель министра обороны, 1997-2000

Джон Маклафлин/John McLaughlin
Заместитель директора, действующий директора ЦРУ, 2000-04
The Johns Hopkins School of Advanced International Studies

Джеймс Ф. Коллинз/James F. Collins
Посол США в России, 1998-2001

Джон Байерли/John Beyrle
Посол США в России, 2008–2012 гг.

Меган О’Салливан/Meghan O’Sullivan
Заместитель советника по национальной безопасности по вопросам Ирака и Афганистана, Совет национальной безопасности, 2005-07
Гарвардская Школа Кеннеди

Ричард Барт/Richard Burt
Помощник госсекретаря по вопросам Европы и Канады, 1983-85
Global Zero

Томас Кантримен/Thomas Countryman
Помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению ядерного оружия, 2011–2017 годы

Стэплтон Рой/J. Stapleton Roy
Assistant Secretary of State for Intelligence and Research, 1999-2000
Kissinger Institute on China and the United States, Wilson Center

Джозеф Най/Joseph S. Nye
Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs, 1994-95
Harvard University

Грэм Аллисон/Graham Allison
Assistant Secretary of Defense for Policy and Plans, 1993-94
Harvard Kennedy School

Чарльз Бойд/Gen. (ret.) Charles Boyd
Deputy Commander-in-Chief, U.S. European Command, 1992-95
Center for the National Interest

Джордж Биби/George Beebe
Former Director of Russia Analysis, CIA

Марк Бейссингер/Mark R. Beissinger
Princeton University

Ричард Бейтс/Richard K. Betts
Columbia University

Койт Блэкер/Coit D. Blacker
Senior Director for Russian, Ukrainian and Eurasian Affairs, National Security Council, 1995-96
Stanford University

Барри Блечман/Barry Blechman
Stimson Center

Ян Бреммер/Ian Bremmer
Eurasia Group

Джордж Бреслайэр/George Breslauer
University of California at Berkeley

Эдмунд Браун младший/Edmund G. Brown, Jr.
Governor of California, 1975-1983, 2011-2019
Bulletin of Atomic Scientists

Ларри Колдуэлл/Larry Caldwell
Occidental College

Сэмюель Чарап/Samuel Charap
Senior Advisor to the Undersecretary of State for Arms Control and International Security, 2011-12

Петер Климент/Peter Clement
Columbia University, School of International and Public Affairs

Тимоти Колтон/Timothy Colton
Harvard University

Кейт Дарден/Keith Darden
American University

Джилл Доерти/Jill Dougherty
Georgetown University

Дэниел Дрезнер/Daniel Drezner
The Fletcher School of Law and Diplomacy

Глория Даффи/Gloria Duffy
Deputy Assistant Secretary of Defense, 1993-95

Сюзен Эллиот/Susan Elliott
National Committee on American Foreign Policy

Роберт Дэвид Инглиш/Robert David English
University of Southern California

Брайан Финли/Brian Finlay
Stimson Center

Розмари Форсайт/Rosemarie C. Forsythe
Director for Russian, Ukrainian, and Eurasian Affairs, National Security Council staff, 1993-95

Нэнси Галлахер/Nancy W. Gallagher
University of Maryland

Джеймс ГолдГайэр/James Goldgeier
American University

Тейн Густафсон/Thane Gustafson
Georgetown University

Шейла Гуолтни/Sheila Gwaltney
U.S. Ambassador (ret.)

Зигфрид Хекер/Siegfried S. Hecker
Stanford University

Мартин Хеллман/Martin E. Hellman
Stanford University

Ричард Хоуглэнд/Richard E. Hoagland
Caspian Policy Center

Дэвид Хaллоуей/David J. Holloway
Stanford University

Арнольд Хорелик/Arnold Horelick
The RAND Corporation

Эдуард Иффт/Edward Ifft
Deputy Director of the On-Site Inspection Agency, 1991-98
Stanford University

Роберт Джервис/Robert Jervis
Columbia University

Ян Калицки/Jan H. Kalicki
Woodrow Wilson Center

Сайкл Киммидж/Michael Kimmage
Catholic University of America

Майкл Крепон/Michael Krepon
Stimson Center

Джордж Крол/George Krol
U.S. Ambassador (ret.)

Чарльз Купчан/Charles Kupchan
Special Assistant to the President for National Security Affairs, 2014-17
Georgetown University

Клифф Купчан/Cliff Kupchan
Eurasia Group

Мэлвин Леффлер/Melvyn P. Leffler
University of Virginia

Уильям Лерс/William Luers
U.S. Ambassador (ret.)

Ален Линч/Allen C. Lynch
University of Virginia

Эйлин Маллой/Eileen Malloy
U.S. Ambassador (ret.)

Стивен Манн/Steven Mann
U.S. Ambassador (ret.)

Джессика Мэтюс/Jessica Mathews
Carnegie Endowment for International Peace

Ричард Мацки/Richard H. Matzke
Former Board Member (Chevron, PetroChina, and Lukoil)

Джон Миршаймер/John J. Mearsheimer
University of Chicago

Мардж Медиш/Mark Medish
Senior Director for Russian, Ukrainian and Eurasian Affairs, National Security Council staff, 2000-01

Райан Менон/Rajan Menon
City College of New York/City University of New York

Ричард Майлс/Richard Miles
U.S. Ambassador (ret.)

Крис Миллер/Chris Miller
The Fletcher School

Метью Мюррей/Matthew H. Murray
Columbia University

Аллан Мастард/Allan Mustard
U.S. Ambassador (ret.)

Ларри Нэппер/Larry C. Napper
Texas A&M University

Майкл Опенхаймер/Michael Oppenheimer
New York University

Брюс Пэрротт/Bruce Parrott
The John Hopkins School of Advanced International Studies

Питер Петтибон/Peter Pettibone
Pettibone International ADR LLC

Стивен Пифер/Steven Pifer
Senior Director for Russia, Ukraine and Eurasia, National Security Council staff, 1996-97
Stanford University

Пол Пиллар/Paul R. Pillar
Georgetown University

Барри Позен/Barry R. Posen
MIT

Уильям Поттер/William Potter
Middlebury Institute of International Studies at Monterey

Джон Пернелл/Jon Purnell
U.S. Ambassador (ret.)

Бред Робертс/Brad Roberts
Deputy Assistant Secretary of Defense for Nuclear and Defense Policy, 2009-13

Синтия Робертс/Cynthia Roberts
Hunter College, City University of New York

Метью Ройянски/Matthew Rojansky
The Kennan Institute

Джоан Ролфинг/Joan Rohlfing
Nuclear Threat Initiative

Линн Растен/Lynn Rusten
Senior Director for Arms Control and Nonproliferation, National Security Council staff, 2012-14
Nuclear Threat Initiative

Скотт Саган/Scott Sagan
Stanford University

Джеффри Шафер/Jeffrey Shafer
National Committee on American Foreign Policy

Димитри Саймс/Dimitri Simes
Center for the National Interest

Кристофер Смарт/Christopher Smart
Senior Director for International Economics, Trade & Investment, National Security Council staff, 2013-15

Джек Снайдер/Jack Snyder
Columbia University

Эндрю Спиндлер/J. Andrew Spindler
Financial Services Volunteer Corps

Адам Стулберг/Adam N. Stulberg
Georgia Institute of Technology

Рональд Суни/Ronald Suny
University of Michigan

Дэниел Трейсмен/Daniel Treisman
UCLA

Анна Васильева/Anna Vassilieva
Middlebury Institute of International Studies at Monterey

Стивен Вольт/Stephen M. Walt
Harvard University

Джон Вольфстал/Jon Wolfsthal
Senior Director for Arms Control and Nonproliferation, National Security Council staff, 2014-17
Global Zero

Кеннет Яловиц/Kenneth Yalowitz
U.S. Ambassador (ret.)

Стивен Янг/Stephen M. Young
U.S. Ambassador (ret.)

Дональд Загория/Donald Zagoria
National Committee on American Foreign Policy

Питер Цвек/Peter B. Zwack
Brigadier General (ret.), The Kennan Institute

This post is also available in: ქართული (Грузинский)

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