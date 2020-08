Эксперты по внешней политике США: нам нужно пересмотреть политику с Россией

Открытое письмо ведущих экспертов США по внешней политике было опубликовано в вашингтонской газете Politico, перевод которого приводится ниже:

Российско-американские отношения вошли в опасный тупик, что создает угрозу национальным интересам США. В очередной раз реальной становится опасность того, что военное противостояние может перерасти в ядерную войну. К опасной гонке ядерных вооружений мы стремительно катимся таким образом, чтобы наш внешнеполитический арсенал ограничивается реакциями, санкциями, публичными осуждениями и резолюциями Конгресса. Глобальная пандемия Covid-19 и вызванный ею глобальный экономический спад вовсе не послужили углублению сотрудничества, а наоборот, усугубил существующую напряженность.

Между тем опасности ядерной войны и изменения климата, которые угрожают миру и благополучию и требуют сотрудничества между США и Россией, остаются без внимания. Угрозы от этой халатности и ее возможная цена настолько высоки, что мы считаем необходимым тщательно и хладнокровно проанализировать и изменить наш текущий курс.

Надо трезво взглянуть на это дело. Россия препятствует, а иногда даже делает невозможными наши действия, особенно вдоль ее обширных периферий в Европе и Азии. Она отхватила территории Украины и Грузии. Россия выступает против нашего глобального лидерства и мирового порядка, созданного с нашей помощью. Она вмешивается в нашу внутреннюю политику, пытаясь углубить противоречия в нашем обществе и нанести ущерб репутации нашей демократии. Даже в лучшем случае отношения между нами в будущем будут смесью соревнования и сотрудничества. Задача политики состоит в том, чтобы найти наиболее выгодный и безопасный баланс между этими двумя режимами отношений. Для этого мы предлагаем шесть основных рецептов для внешней политики США:

• Прежде всего, мы должны найти эффективные способы нейтрализации российского вмешательства в выборы в США и, что самое главное, предотвратить любые попытки поставить под сомнение избирательный процесс. Необходимы шаги по укреплению нашей избирательной инфраструктуры; наказывать тех российских граждан, которые пытаются использовать украденную информацию в качестве оружия; оказывать сопротивление российскому вторжению в наши информационные системы. Также необходимо разоблачить российскую дезинформацию. Но в то же время нам необходимо подключиться в переговоры с Россией вне поля зрения общественности и обратить внимание на тот факт, что обе стороны способны нанести существенный ущерб критически важной инфраструктуре другой стороны.

• Совершенно бессмысленно, что две страны, которые способны уничтожить друг друга и всю цивилизацию за 30 минут, не имеют полноценных дипломатических отношений. После кризиса в Украине ключевые официальные связи были разорваны, консульства были закрыты, а персонал посольств значительно сокращен. Очень часто мы ошибочно думаем, что наличие дипломатических контактов является стимулом к ​​хорошему поведению, хотя на самом деле их цель — создание канала связи, чтобы отстаивать наши интересы и передавать жесткие послания. Нам нужны эти каналы, чтобы минимизировать вероятность недопонимания и просчетов, которые могут привести к нежелательной войне для обеих сторон. Восстановление нормальных дипломатических связей должно стать главным приоритетом для Белого дома, что также должно быть поддержано Конгрессом.

• Наша стратегическая позиция должна быть такой же, которую мы успешно испытали во время Холодной войны — между сбалансированной сдержанностью и готовностью к разрядке. Мы также должны сохранять нашу оборонную позицию и в то же время вовлекать Россию в серьезный и долгосрочный стратегический диалог о недостатке доверия и глубинных причин враждебности между нами, и в то же время будет отвечать важным и неотложным вызовам безопасности:

◦ Крайне важно, чтобы США и Россия восстановили лидерство в ядерном мире в тех условиях, когда технологии, грозящие дестабилизацией, изменение отношения к применению ядерного оружия, аннулированные договоры в сфере ядерного вооружения и восполненные напряженности отношения между государствами, обладающими ядерным оружием, окружающую среду делают все более опасной. Это означает, что новый договор СНВ должен быть продлен, и мы должны срочно перейти к новому этапу контроля над вооружениями, чтобы вернуть стабильность режиму контроля ядерных вооружений в обновленном мире, где сегодня много ядерных государств.

◦ Военное противостояние (между США и Россией) в наиболее нестабильных регионах Европы, от Балтики до Черного моря, обязательно должно стать более безопасным и стабильным. Необходимо продолжить работу для поддержания существующих систем ограничения и контроля — таких как ныне находящегося под угрозой Договора об открытом небе, Венского документа 2011 года – и для принятия новых мер по укреплению доверия.

• Успех американо-китайской политики во многом зависит от того, насколько будут содействовать американо-российские отношения работе по критическим темам в трехстороннем контексте. Политика, которую мы проводим сегодня, еще больше углубляет готовность России поддержать наименее конструктивные аспекты политики Китая относительно США. Переместить стрелки в противоположном направлении будет непросто, но именно это должно быть нашей задачей.

• По важным вопросам, в которых интересы США и России действительно расходятся, например, в Украине и Сирии, США должны твердо придерживаться принципиальной позиции вместе с нашими союзниками для достижения справедливого результата. В то же время нам необходимо уделять больше внимания тому, как повлияют (шаги, предпринятые для разрешения этих конфликтов) на наши общие отношения (с Россией), и, следовательно, как может повлиять улучшение отношений (между нами) на шаги, предпринимаемые для разрешения этих конфликтов.

• Санкции против России должны оставаться частью нашей политики, но они должны использоваться осторожно и целенаправленно, и они должны быть задействованы в сочетании с другими компонентами национальной мощи, включая дипломатию. Сегодня санкции, рукоположенные Конгрессом, постепенно накапливаются, будь то в связи с Крымом и Восточной Украиной, отравлением в Солсбери, нарушением Договора о РСМД, вмешательством в выборы. Это лишает Москву мотивации менять свое поведение, потому что она считает, что эти санкции постоянные. Мы должны вернуть гибкость нашему режиму санкций, они должны быть целевыми и должны быть ослаблены сразу, как только Россия сделает шаг к переговорам, которые приведут к приемлемому для нас решению существующих конфликтов. Примером такого поведения могут быть эффективные шаги России по прекращению вмешательства в наши избирательные процессы. Для этого потребуется добрая воля как Белого дома, так и Конгресса.

В целом реальность такова, что под руководством Путина Россия действует в стратегических рамках, взращенных на националистической традиции, которые пользуются поддержкой со стороны элит и общественности. Даже если возможный преемник (Путина) будет более склонен к демократии, скорее всего продолжит действовать в тех же рамках. Полагаться на предпосылку политики США, что мы можем и должны изменить эти рамки, неправильно. Точно так же было бы неразумно думать, что у нас нет другого выбора, кроме как продолжать сегодняшние подходы. Мы должны относиться к России такой, какая она есть, а не такой, какой мы хотим, чтобы была, и для этого мы должны в полной мере использовать нашу мощь, но оставить открытой дверь для дипломатии. Таким образом, при сфокусированном подходе мы сможем справиться также и с угрозой, исходящей от России, и в то же время перевести отношения в более конструктивный режим. Если мы не сможем сделать этого, нам придется заплатить слишком большую цену.

Роуз Геттемюллер/Rose Gottemoeller

Заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности (2014–2016 гг)

Томас Грэм/Thomas Graham

Старший директор по России, Совет национальной безопасности, 2004-2007

Фиона Хилл/Fiona Hill

Старший директор по делам Европы и России, Совет национальной безопасности, 2017-2019

Джон Хантсмен младший/ Jon Huntsman Jr.

Посол США в России, 2017-2019

Роберт Легволд/Robert Legvold

Колумбийский университет

Томас Р. Пикеринг/Thomas R. Pickering

Посол США в России, 1993-96 гг.

***

Джордж Шульц/George P. Shultz

Государственный секретарь, 1982-89 гг.

Уильям Перри/William Perry

Государственный секретарь, 1994-97

Эрнес Дж. Мониц /Ernest J. Moniz

Министр энергетики, 2013-17 гг.

Инициатива по ядерной угрозе

Сэм Нанн/Sam Nunn

Сенатор, 1972-97 гг.

Инициатива по ядерной угрозе

Гари Харт/Gary Hart

Сенатор, 1975-87

Джон Хеймр/John Hamre

Заместитель министра обороны, 1997-2000

Джон Маклафлин/John McLaughlin

Заместитель директора, действующий директора ЦРУ, 2000-04

The Johns Hopkins School of Advanced International Studies

Джеймс Ф. Коллинз/James F. Collins

Посол США в России, 1998-2001

Джон Байерли/John Beyrle

Посол США в России, 2008–2012 гг.

Меган О’Салливан/Meghan O’Sullivan

Заместитель советника по национальной безопасности по вопросам Ирака и Афганистана, Совет национальной безопасности, 2005-07

Гарвардская Школа Кеннеди

Ричард Барт/Richard Burt

Помощник госсекретаря по вопросам Европы и Канады, 1983-85

Global Zero

Томас Кантримен/Thomas Countryman

Помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению ядерного оружия, 2011–2017 годы

Стэплтон Рой/J. Stapleton Roy

Assistant Secretary of State for Intelligence and Research, 1999-2000

Kissinger Institute on China and the United States, Wilson Center

Джозеф Най/Joseph S. Nye

Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs, 1994-95

Harvard University

Грэм Аллисон/Graham Allison

Assistant Secretary of Defense for Policy and Plans, 1993-94

Harvard Kennedy School



Чарльз Бойд/Gen. (ret.) Charles Boyd

Deputy Commander-in-Chief, U.S. European Command, 1992-95

Center for the National Interest

Джордж Биби/George Beebe

Former Director of Russia Analysis, CIA

Марк Бейссингер/Mark R. Beissinger

Princeton University

Ричард Бейтс/Richard K. Betts

Columbia University

Койт Блэкер/Coit D. Blacker

Senior Director for Russian, Ukrainian and Eurasian Affairs, National Security Council, 1995-96

Stanford University

Барри Блечман/Barry Blechman

Stimson Center

Ян Бреммер/Ian Bremmer

Eurasia Group

Джордж Бреслайэр/George Breslauer

University of California at Berkeley

Эдмунд Браун младший/Edmund G. Brown, Jr.

Governor of California, 1975-1983, 2011-2019

Bulletin of Atomic Scientists

Ларри Колдуэлл/Larry Caldwell

Occidental College

Сэмюель Чарап/Samuel Charap

Senior Advisor to the Undersecretary of State for Arms Control and International Security, 2011-12

Петер Климент/Peter Clement

Columbia University, School of International and Public Affairs

Тимоти Колтон/Timothy Colton

Harvard University

Кейт Дарден/Keith Darden

American University

Джилл Доерти/Jill Dougherty

Georgetown University

Дэниел Дрезнер/Daniel Drezner

The Fletcher School of Law and Diplomacy

Глория Даффи/Gloria Duffy

Deputy Assistant Secretary of Defense, 1993-95

Сюзен Эллиот/Susan Elliott

National Committee on American Foreign Policy

Роберт Дэвид Инглиш/Robert David English

University of Southern California

Брайан Финли/Brian Finlay

Stimson Center

Розмари Форсайт/Rosemarie C. Forsythe

Director for Russian, Ukrainian, and Eurasian Affairs, National Security Council staff, 1993-95

Нэнси Галлахер/Nancy W. Gallagher

University of Maryland

Джеймс ГолдГайэр/James Goldgeier

American University

Тейн Густафсон/Thane Gustafson

Georgetown University

Шейла Гуолтни/Sheila Gwaltney

U.S. Ambassador (ret.)

Зигфрид Хекер/Siegfried S. Hecker

Stanford University

Мартин Хеллман/Martin E. Hellman

Stanford University

Ричард Хоуглэнд/Richard E. Hoagland

Caspian Policy Center

Дэвид Хaллоуей/David J. Holloway

Stanford University

Арнольд Хорелик/Arnold Horelick

The RAND Corporation

Эдуард Иффт/Edward Ifft

Deputy Director of the On-Site Inspection Agency, 1991-98

Stanford University

Роберт Джервис/Robert Jervis

Columbia University

Ян Калицки/Jan H. Kalicki

Woodrow Wilson Center

Сайкл Киммидж/Michael Kimmage

Catholic University of America

Майкл Крепон/Michael Krepon

Stimson Center

Джордж Крол/George Krol

U.S. Ambassador (ret.)

Чарльз Купчан/Charles Kupchan

Special Assistant to the President for National Security Affairs, 2014-17

Georgetown University

Клифф Купчан/Cliff Kupchan

Eurasia Group

Мэлвин Леффлер/Melvyn P. Leffler

University of Virginia

Уильям Лерс/William Luers

U.S. Ambassador (ret.)

Ален Линч/Allen C. Lynch

University of Virginia

Эйлин Маллой/Eileen Malloy

U.S. Ambassador (ret.)

Стивен Манн/Steven Mann

U.S. Ambassador (ret.)

Джессика Мэтюс/Jessica Mathews

Carnegie Endowment for International Peace

Ричард Мацки/Richard H. Matzke

Former Board Member (Chevron, PetroChina, and Lukoil)

Джон Миршаймер/John J. Mearsheimer

University of Chicago

Мардж Медиш/Mark Medish

Senior Director for Russian, Ukrainian and Eurasian Affairs, National Security Council staff, 2000-01

Райан Менон/Rajan Menon

City College of New York/City University of New York

Ричард Майлс/Richard Miles

U.S. Ambassador (ret.)

Крис Миллер/Chris Miller

The Fletcher School

Метью Мюррей/Matthew H. Murray

Columbia University

Аллан Мастард/Allan Mustard

U.S. Ambassador (ret.)

Ларри Нэппер/Larry C. Napper

Texas A&M University

Майкл Опенхаймер/Michael Oppenheimer

New York University

Брюс Пэрротт/Bruce Parrott

The John Hopkins School of Advanced International Studies

Питер Петтибон/Peter Pettibone

Pettibone International ADR LLC

Стивен Пифер/Steven Pifer

Senior Director for Russia, Ukraine and Eurasia, National Security Council staff, 1996-97

Stanford University

Пол Пиллар/Paul R. Pillar

Georgetown University

Барри Позен/Barry R. Posen

MIT

Уильям Поттер/William Potter

Middlebury Institute of International Studies at Monterey

Джон Пернелл/Jon Purnell

U.S. Ambassador (ret.)

Бред Робертс/Brad Roberts

Deputy Assistant Secretary of Defense for Nuclear and Defense Policy, 2009-13

Синтия Робертс/Cynthia Roberts

Hunter College, City University of New York

Метью Ройянски/Matthew Rojansky

The Kennan Institute

Джоан Ролфинг/Joan Rohlfing

Nuclear Threat Initiative

Линн Растен/Lynn Rusten

Senior Director for Arms Control and Nonproliferation, National Security Council staff, 2012-14

Nuclear Threat Initiative

Скотт Саган/Scott Sagan

Stanford University

Джеффри Шафер/Jeffrey Shafer

National Committee on American Foreign Policy

Димитри Саймс/Dimitri Simes

Center for the National Interest

Кристофер Смарт/Christopher Smart

Senior Director for International Economics, Trade & Investment, National Security Council staff, 2013-15

Джек Снайдер/Jack Snyder

Columbia University

Эндрю Спиндлер/J. Andrew Spindler

Financial Services Volunteer Corps

Адам Стулберг/Adam N. Stulberg

Georgia Institute of Technology

Рональд Суни/Ronald Suny

University of Michigan

Дэниел Трейсмен/Daniel Treisman

UCLA

Анна Васильева/Anna Vassilieva

Middlebury Institute of International Studies at Monterey

Стивен Вольт/Stephen M. Walt

Harvard University

Джон Вольфстал/Jon Wolfsthal

Senior Director for Arms Control and Nonproliferation, National Security Council staff, 2014-17

Global Zero

Кеннет Яловиц/Kenneth Yalowitz

U.S. Ambassador (ret.)

Стивен Янг/Stephen M. Young

U.S. Ambassador (ret.)

Дональд Загория/Donald Zagoria

National Committee on American Foreign Policy

Питер Цвек/Peter B. Zwack

Brigadier General (ret.), The Kennan Institute

This post is also available in: ქართული (Грузинский)