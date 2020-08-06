Эксперты по внешней политике США: нам нужно пересмотреть политику с Россией
Открытое письмо ведущих экспертов США по внешней политике было опубликовано в вашингтонской газете Politico, перевод которого приводится ниже:
Российско-американские отношения вошли в опасный тупик, что создает угрозу национальным интересам США. В очередной раз реальной становится опасность того, что военное противостояние может перерасти в ядерную войну. К опасной гонке ядерных вооружений мы стремительно катимся таким образом, чтобы наш внешнеполитический арсенал ограничивается реакциями, санкциями, публичными осуждениями и резолюциями Конгресса. Глобальная пандемия Covid-19 и вызванный ею глобальный экономический спад вовсе не послужили углублению сотрудничества, а наоборот, усугубил существующую напряженность.
Между тем опасности ядерной войны и изменения климата, которые угрожают миру и благополучию и требуют сотрудничества между США и Россией, остаются без внимания. Угрозы от этой халатности и ее возможная цена настолько высоки, что мы считаем необходимым тщательно и хладнокровно проанализировать и изменить наш текущий курс.
Надо трезво взглянуть на это дело. Россия препятствует, а иногда даже делает невозможными наши действия, особенно вдоль ее обширных периферий в Европе и Азии. Она отхватила территории Украины и Грузии. Россия выступает против нашего глобального лидерства и мирового порядка, созданного с нашей помощью. Она вмешивается в нашу внутреннюю политику, пытаясь углубить противоречия в нашем обществе и нанести ущерб репутации нашей демократии. Даже в лучшем случае отношения между нами в будущем будут смесью соревнования и сотрудничества. Задача политики состоит в том, чтобы найти наиболее выгодный и безопасный баланс между этими двумя режимами отношений. Для этого мы предлагаем шесть основных рецептов для внешней политики США:
• Прежде всего, мы должны найти эффективные способы нейтрализации российского вмешательства в выборы в США и, что самое главное, предотвратить любые попытки поставить под сомнение избирательный процесс. Необходимы шаги по укреплению нашей избирательной инфраструктуры; наказывать тех российских граждан, которые пытаются использовать украденную информацию в качестве оружия; оказывать сопротивление российскому вторжению в наши информационные системы. Также необходимо разоблачить российскую дезинформацию. Но в то же время нам необходимо подключиться в переговоры с Россией вне поля зрения общественности и обратить внимание на тот факт, что обе стороны способны нанести существенный ущерб критически важной инфраструктуре другой стороны.
• Совершенно бессмысленно, что две страны, которые способны уничтожить друг друга и всю цивилизацию за 30 минут, не имеют полноценных дипломатических отношений. После кризиса в Украине ключевые официальные связи были разорваны, консульства были закрыты, а персонал посольств значительно сокращен. Очень часто мы ошибочно думаем, что наличие дипломатических контактов является стимулом к хорошему поведению, хотя на самом деле их цель — создание канала связи, чтобы отстаивать наши интересы и передавать жесткие послания. Нам нужны эти каналы, чтобы минимизировать вероятность недопонимания и просчетов, которые могут привести к нежелательной войне для обеих сторон. Восстановление нормальных дипломатических связей должно стать главным приоритетом для Белого дома, что также должно быть поддержано Конгрессом.
• Наша стратегическая позиция должна быть такой же, которую мы успешно испытали во время Холодной войны — между сбалансированной сдержанностью и готовностью к разрядке. Мы также должны сохранять нашу оборонную позицию и в то же время вовлекать Россию в серьезный и долгосрочный стратегический диалог о недостатке доверия и глубинных причин враждебности между нами, и в то же время будет отвечать важным и неотложным вызовам безопасности:
◦ Крайне важно, чтобы США и Россия восстановили лидерство в ядерном мире в тех условиях, когда технологии, грозящие дестабилизацией, изменение отношения к применению ядерного оружия, аннулированные договоры в сфере ядерного вооружения и восполненные напряженности отношения между государствами, обладающими ядерным оружием, окружающую среду делают все более опасной. Это означает, что новый договор СНВ должен быть продлен, и мы должны срочно перейти к новому этапу контроля над вооружениями, чтобы вернуть стабильность режиму контроля ядерных вооружений в обновленном мире, где сегодня много ядерных государств.
◦ Военное противостояние (между США и Россией) в наиболее нестабильных регионах Европы, от Балтики до Черного моря, обязательно должно стать более безопасным и стабильным. Необходимо продолжить работу для поддержания существующих систем ограничения и контроля — таких как ныне находящегося под угрозой Договора об открытом небе, Венского документа 2011 года – и для принятия новых мер по укреплению доверия.
• Успех американо-китайской политики во многом зависит от того, насколько будут содействовать американо-российские отношения работе по критическим темам в трехстороннем контексте. Политика, которую мы проводим сегодня, еще больше углубляет готовность России поддержать наименее конструктивные аспекты политики Китая относительно США. Переместить стрелки в противоположном направлении будет непросто, но именно это должно быть нашей задачей.
• По важным вопросам, в которых интересы США и России действительно расходятся, например, в Украине и Сирии, США должны твердо придерживаться принципиальной позиции вместе с нашими союзниками для достижения справедливого результата. В то же время нам необходимо уделять больше внимания тому, как повлияют (шаги, предпринятые для разрешения этих конфликтов) на наши общие отношения (с Россией), и, следовательно, как может повлиять улучшение отношений (между нами) на шаги, предпринимаемые для разрешения этих конфликтов.
• Санкции против России должны оставаться частью нашей политики, но они должны использоваться осторожно и целенаправленно, и они должны быть задействованы в сочетании с другими компонентами национальной мощи, включая дипломатию. Сегодня санкции, рукоположенные Конгрессом, постепенно накапливаются, будь то в связи с Крымом и Восточной Украиной, отравлением в Солсбери, нарушением Договора о РСМД, вмешательством в выборы. Это лишает Москву мотивации менять свое поведение, потому что она считает, что эти санкции постоянные. Мы должны вернуть гибкость нашему режиму санкций, они должны быть целевыми и должны быть ослаблены сразу, как только Россия сделает шаг к переговорам, которые приведут к приемлемому для нас решению существующих конфликтов. Примером такого поведения могут быть эффективные шаги России по прекращению вмешательства в наши избирательные процессы. Для этого потребуется добрая воля как Белого дома, так и Конгресса.
В целом реальность такова, что под руководством Путина Россия действует в стратегических рамках, взращенных на националистической традиции, которые пользуются поддержкой со стороны элит и общественности. Даже если возможный преемник (Путина) будет более склонен к демократии, скорее всего продолжит действовать в тех же рамках. Полагаться на предпосылку политики США, что мы можем и должны изменить эти рамки, неправильно. Точно так же было бы неразумно думать, что у нас нет другого выбора, кроме как продолжать сегодняшние подходы. Мы должны относиться к России такой, какая она есть, а не такой, какой мы хотим, чтобы была, и для этого мы должны в полной мере использовать нашу мощь, но оставить открытой дверь для дипломатии. Таким образом, при сфокусированном подходе мы сможем справиться также и с угрозой, исходящей от России, и в то же время перевести отношения в более конструктивный режим. Если мы не сможем сделать этого, нам придется заплатить слишком большую цену.
Роуз Геттемюллер/Rose Gottemoeller
Заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности (2014–2016 гг)
Томас Грэм/Thomas Graham
Старший директор по России, Совет национальной безопасности, 2004-2007
Фиона Хилл/Fiona Hill
Старший директор по делам Европы и России, Совет национальной безопасности, 2017-2019
Джон Хантсмен младший/ Jon Huntsman Jr.
Посол США в России, 2017-2019
Роберт Легволд/Robert Legvold
Колумбийский университет
Томас Р. Пикеринг/Thomas R. Pickering
Посол США в России, 1993-96 гг.
***
Джордж Шульц/George P. Shultz
Государственный секретарь, 1982-89 гг.
Уильям Перри/William Perry
Государственный секретарь, 1994-97
Эрнес Дж. Мониц /Ernest J. Moniz
Министр энергетики, 2013-17 гг.
Инициатива по ядерной угрозе
Сэм Нанн/Sam Nunn
Сенатор, 1972-97 гг.
Инициатива по ядерной угрозе
Гари Харт/Gary Hart
Сенатор, 1975-87
Джон Хеймр/John Hamre
Заместитель министра обороны, 1997-2000
Джон Маклафлин/John McLaughlin
Заместитель директора, действующий директора ЦРУ, 2000-04
The Johns Hopkins School of Advanced International Studies
Джеймс Ф. Коллинз/James F. Collins
Посол США в России, 1998-2001
Джон Байерли/John Beyrle
Посол США в России, 2008–2012 гг.
Меган О’Салливан/Meghan O’Sullivan
Заместитель советника по национальной безопасности по вопросам Ирака и Афганистана, Совет национальной безопасности, 2005-07
Гарвардская Школа Кеннеди
Ричард Барт/Richard Burt
Помощник госсекретаря по вопросам Европы и Канады, 1983-85
Global Zero
Томас Кантримен/Thomas Countryman
Помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению ядерного оружия, 2011–2017 годы
Стэплтон Рой/J. Stapleton Roy
Assistant Secretary of State for Intelligence and Research, 1999-2000
Kissinger Institute on China and the United States, Wilson Center
Джозеф Най/Joseph S. Nye
Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs, 1994-95
Harvard University
Грэм Аллисон/Graham Allison
Assistant Secretary of Defense for Policy and Plans, 1993-94
Harvard Kennedy School
Чарльз Бойд/Gen. (ret.) Charles Boyd
Deputy Commander-in-Chief, U.S. European Command, 1992-95
Center for the National Interest
Джордж Биби/George Beebe
Former Director of Russia Analysis, CIA
Марк Бейссингер/Mark R. Beissinger
Princeton University
Ричард Бейтс/Richard K. Betts
Columbia University
Койт Блэкер/Coit D. Blacker
Senior Director for Russian, Ukrainian and Eurasian Affairs, National Security Council, 1995-96
Stanford University
Барри Блечман/Barry Blechman
Stimson Center
Ян Бреммер/Ian Bremmer
Eurasia Group
Джордж Бреслайэр/George Breslauer
University of California at Berkeley
Эдмунд Браун младший/Edmund G. Brown, Jr.
Governor of California, 1975-1983, 2011-2019
Bulletin of Atomic Scientists
Ларри Колдуэлл/Larry Caldwell
Occidental College
Сэмюель Чарап/Samuel Charap
Senior Advisor to the Undersecretary of State for Arms Control and International Security, 2011-12
Петер Климент/Peter Clement
Columbia University, School of International and Public Affairs
Тимоти Колтон/Timothy Colton
Harvard University
Кейт Дарден/Keith Darden
American University
Джилл Доерти/Jill Dougherty
Georgetown University
Дэниел Дрезнер/Daniel Drezner
The Fletcher School of Law and Diplomacy
Глория Даффи/Gloria Duffy
Deputy Assistant Secretary of Defense, 1993-95
Сюзен Эллиот/Susan Elliott
National Committee on American Foreign Policy
Роберт Дэвид Инглиш/Robert David English
University of Southern California
Брайан Финли/Brian Finlay
Stimson Center
Розмари Форсайт/Rosemarie C. Forsythe
Director for Russian, Ukrainian, and Eurasian Affairs, National Security Council staff, 1993-95
Нэнси Галлахер/Nancy W. Gallagher
University of Maryland
Джеймс ГолдГайэр/James Goldgeier
American University
Тейн Густафсон/Thane Gustafson
Georgetown University
Шейла Гуолтни/Sheila Gwaltney
U.S. Ambassador (ret.)
Зигфрид Хекер/Siegfried S. Hecker
Stanford University
Мартин Хеллман/Martin E. Hellman
Stanford University
Ричард Хоуглэнд/Richard E. Hoagland
Caspian Policy Center
Дэвид Хaллоуей/David J. Holloway
Stanford University
Арнольд Хорелик/Arnold Horelick
The RAND Corporation
Эдуард Иффт/Edward Ifft
Deputy Director of the On-Site Inspection Agency, 1991-98
Stanford University
Роберт Джервис/Robert Jervis
Columbia University
Ян Калицки/Jan H. Kalicki
Woodrow Wilson Center
Сайкл Киммидж/Michael Kimmage
Catholic University of America
Майкл Крепон/Michael Krepon
Stimson Center
Джордж Крол/George Krol
U.S. Ambassador (ret.)
Чарльз Купчан/Charles Kupchan
Special Assistant to the President for National Security Affairs, 2014-17
Georgetown University
Клифф Купчан/Cliff Kupchan
Eurasia Group
Мэлвин Леффлер/Melvyn P. Leffler
University of Virginia
Уильям Лерс/William Luers
U.S. Ambassador (ret.)
Ален Линч/Allen C. Lynch
University of Virginia
Эйлин Маллой/Eileen Malloy
U.S. Ambassador (ret.)
Стивен Манн/Steven Mann
U.S. Ambassador (ret.)
Джессика Мэтюс/Jessica Mathews
Carnegie Endowment for International Peace
Ричард Мацки/Richard H. Matzke
Former Board Member (Chevron, PetroChina, and Lukoil)
Джон Миршаймер/John J. Mearsheimer
University of Chicago
Мардж Медиш/Mark Medish
Senior Director for Russian, Ukrainian and Eurasian Affairs, National Security Council staff, 2000-01
Райан Менон/Rajan Menon
City College of New York/City University of New York
Ричард Майлс/Richard Miles
U.S. Ambassador (ret.)
Крис Миллер/Chris Miller
The Fletcher School
Метью Мюррей/Matthew H. Murray
Columbia University
Аллан Мастард/Allan Mustard
U.S. Ambassador (ret.)
Ларри Нэппер/Larry C. Napper
Texas A&M University
Майкл Опенхаймер/Michael Oppenheimer
New York University
Брюс Пэрротт/Bruce Parrott
The John Hopkins School of Advanced International Studies
Питер Петтибон/Peter Pettibone
Pettibone International ADR LLC
Стивен Пифер/Steven Pifer
Senior Director for Russia, Ukraine and Eurasia, National Security Council staff, 1996-97
Stanford University
Пол Пиллар/Paul R. Pillar
Georgetown University
Барри Позен/Barry R. Posen
MIT
Уильям Поттер/William Potter
Middlebury Institute of International Studies at Monterey
Джон Пернелл/Jon Purnell
U.S. Ambassador (ret.)
Бред Робертс/Brad Roberts
Deputy Assistant Secretary of Defense for Nuclear and Defense Policy, 2009-13
Синтия Робертс/Cynthia Roberts
Hunter College, City University of New York
Метью Ройянски/Matthew Rojansky
The Kennan Institute
Джоан Ролфинг/Joan Rohlfing
Nuclear Threat Initiative
Линн Растен/Lynn Rusten
Senior Director for Arms Control and Nonproliferation, National Security Council staff, 2012-14
Nuclear Threat Initiative
Скотт Саган/Scott Sagan
Stanford University
Джеффри Шафер/Jeffrey Shafer
National Committee on American Foreign Policy
Димитри Саймс/Dimitri Simes
Center for the National Interest
Кристофер Смарт/Christopher Smart
Senior Director for International Economics, Trade & Investment, National Security Council staff, 2013-15
Джек Снайдер/Jack Snyder
Columbia University
Эндрю Спиндлер/J. Andrew Spindler
Financial Services Volunteer Corps
Адам Стулберг/Adam N. Stulberg
Georgia Institute of Technology
Рональд Суни/Ronald Suny
University of Michigan
Дэниел Трейсмен/Daniel Treisman
UCLA
Анна Васильева/Anna Vassilieva
Middlebury Institute of International Studies at Monterey
Стивен Вольт/Stephen M. Walt
Harvard University
Джон Вольфстал/Jon Wolfsthal
Senior Director for Arms Control and Nonproliferation, National Security Council staff, 2014-17
Global Zero
Кеннет Яловиц/Kenneth Yalowitz
U.S. Ambassador (ret.)
Стивен Янг/Stephen M. Young
U.S. Ambassador (ret.)
Дональд Загория/Donald Zagoria
National Committee on American Foreign Policy
Питер Цвек/Peter B. Zwack
Brigadier General (ret.), The Kennan Institute
This post is also available in: ქართული (Грузинский)