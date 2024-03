Манифест ALDE: Наша амбиция в том, чтобы страны-кандидаты соответствовали критериям вступления к 2029 году

Альянс либералов и демократов Европы (ALDE), объединяющий более 70 партий-членов, 21 марта на внеочередном съезде в Брюсселе принял Манифест ALDE 2024 года, целью которого является обеспечение того, чтобы Грузия и другие страны-кандидаты соответствовали критериям членства в ЕС к 2029 году.

Лидер грузинской оппозиционной партии «Гирчи – больше свободы», члена ALDE, Зураб (Гирчи) Джапаридзе заявил, что по инициативе «Гирчи – больше свободы», еще одной грузинской оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели», также члена ALDE, и украинских делегатов, в манифест ALDE был включен пункт, в котором говорится, что «ALDE стремится обеспечить, чтобы страны Западных Балкан, Молдова, Грузия и Украина соответствовали всем критериям членства к 2029 году».

В манифесте говорится, что ALDE борется за расширение ЕС, как инструмента реформ и безопасности. «(Мы) подтверждаем нашу приверженность политике открытых дверей для европейских стран, которые соответствуют Копенгагенским критериям, и гарантируем, что ЕС направит сильный сигнал о том, что выполнение критериев и поставленных целей приносит ощутимые результаты».

Зураб Джапаридзе отметил, что представители Нидерландов записали в манифест, что помимо соответствия копенгагенским критериям внешняя политика и политика безопасности Грузии должны соответствовать внешней политике и политике безопасности ЕС.

Членами ALDE от Грузии являются «Стратегия Агмашенебели», «Гирчи – больше свободы», «Лело за Грузию», «Свободные демократы» и «Республиканская партия».

