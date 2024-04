18 апреля «Сила народа» опубликовала пространное заявление, в котором раскритиковала Запад за осуждение повторно инициированного законопроекта об «иностранных агентах». Партия обвинила «заклятых друзей» Грузии в попытке организовать революцию вместе с грузинской оппозицией и неправительственными организациями. В заявлении также говорится, что Евросоюз откажется начать переговоры, чтобы попытаться организовать революцию в стране, но «если общественность будет знать правду и будет бдительна, мы уверены, что третья попытка революции легко провалится».

В заявлении партия задается риторическим вопросом, возможно ли, что причина противодействия США законопроекту об «иностранных агентах» заключается в том, что «большая часть этих средств будет использована для революционных сценариев и возвращения агентуры к власти, ослабления государственных институтов, нанесения ущерба репутации Православной Церкви, ЛГБТ-пропаганды, содействия политического вмешательства с религиозной подоплекой, поддержки религиозного экстремизма, блокирования стратегических экономических проектов, радикализации и разжигания т.н. поляризации». Партия сравнила помощь США с «сыром в мышеловке» и «капиталовложениями».

Говоря о поддержке США Грузии в последние 30 лет, в партии заявили, что она была направлена ​​не на развитие страны, а «на создание и укрепление агентуры в стране». «В результате этой т.н. помощи мы получили войну, оккупацию 20 процентов территорий страны, более 400 погибших и 30 тысяч вынужденных переселенцев грузин. Грузинский народ до сих пор платит за кредиты, которые были использованы для подстрекательства и спасения режима Саакашвили в 2008-2011 годах».

В заявлении партия также коснулась напряженных отношений между Грузией и Украиной: «Украинские власти пытаются нас шантажировать не по своей инициативе, а по указанию тех же патронов, которые были патронами Саакашвили в начале войны 2008 года и которые теперь захватили Европу в больших масштабах».

В заявлении говорится, что эти «патроны» «вовлекли все три основные структуры Евросоюза в нападение на Грузию с 2021 года» и что «единственной целью всего этого было уничтожить «Грузинскую мечту» и вернуть коллективное национальное движение» или агентуру, к власти». В этом контексте партия упомянула резолюции Европарламента, с помощью которых «потребовали освобождения наиболее тяжких преступников и наказать Бидзину Иванишвили», а также «вынудили Еврокомиссию и Европейский совет отказать Грузии в предоставлении статуса кандидата в июне 2022 года. До этого в Грузию привезли президента Европейского совета Шарля Мишеля и хотели заменить Конституцию Грузии соглашением от 19 апреля».

В заявлении также говорится: «в очередной раз напоминаем вам о наших вполне обоснованных ожиданиях: нам откажут в начале переговоров к выборам, чтобы в третий раз попытаться организовать революцию и разрушить страну руками коллективного Национального движения и НПО. Однако если общественность будет знать правду, Грузия обязательно защитит свой суверенитет, и страна сможет сохранить мир и спокойствие».

