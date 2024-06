«Сила народа» искажает содержание Статьи 5 НАТО

5 июня партия «Сила народа», ответвление правящей партии «Грузинская мечта», опубликовала пространное заявление, в котором говорится, что 5-я статья НАТО не предусматривает военной помощи союзникам в случае нападения на них, а грузинский перевод этой статьи «намеренно сфальсифицирован» и в нем «исчезла главная оговорка из оригинала устава, согласно которой все страны сами решают, использовать или нет военную помощь, если они посчитают это необходимым». В заявлении также критикуются слушания, прошедшие в Конгрессе США 4 июня.

«В грузинском варианте представлено таким образом, что в случае нападения на страну-члена НАТО все страны обязаны вступить в военное противостояние и защитить союзника от военной агрессии», – говорится в заявлении, в котором «партия глобальной войны» обвиняется в том, что она вводит людей в заблуждение на протяжении многих лет.

«До сих пор грузинское общество постоянно обманывали, что мы должны сделать все, чтобы вступить в НАТО и что это единственное спасение для нашей страны», – говорится в заявлении, – «На протяжении десятилетий мы слышали ложные, ничего не дающие обещания о том, что предстоит сделать еще больше, еще больше работы и так далее».

«Что касается непосредственно пятой статьи, на вопрос, является ли членство в НАТО стопроцентной гарантией безопасности, прямо ответим, что нет», – говорится в заявлении.

По заявлению «Силы народа», их версия грузинского перевода Статьи 5 звучит следующим образом: «Нападение на альянс рассматривается как нападение на все государства-члены НАТО. А эти остальные государства имеют право оказывать помощь объекту агрессии в той или иной форме, которую они считают необходимым, и если посчитают это необходимым, только тогда использовать свои вооруженные силы».

В заявлении также говорится, что на протяжении многих лет вопрос о ЕС и НАТО использовался «партией глобальной войны» как инструмент влияния на людей, и «поскольку они более или менее добились успеха и заставили общественность поверить, что наше спасение только во вступлении в эти объединения, этот инструмент также с большим или меньшим успехом использовался против власти для манипулирования людьми».

В заявлении «Сила народа» нападает на Иване Чхиквадзе, менеджера Программы европейской интеграции Фонда гражданского общества, и Натали Сабанадзе, старшего научного сотрудника «Чэтем Хаус» и бывшего посла Грузии в Евросоюзе, за то, что они выступили с докладами на состоявшихся 4 июня в Конгрессе слушаниях по поддержке суверенитета и демократии Грузии. В заявлении их называют «грузинами без Родины».

«Сила народа» также критикует еще одного выступавшего на слушаниях в Конгрессе, бывшего посла США в Грузии Уильяма Кортни, который «прямо грозит нам революцией и вовлечением нашей страны в огонь войны».

Торнике Парулава, директор Департамента политики безопасности и евроатлантической интеграции Министерства иностранных дел, ответил на заявление «Силы народа» в Facebook, заявив, что «представленный дезинформационный нарратив довольно старый и хорошо испытанный в течение многих лет». Он провел параллели между заявлением «Силы народа» и российской пропагандой по Статье 5 НАТО.

В том же посте он опубликовал «неофициальный», но, по его словам, «точный» перевод Статьи 5, добавив, что «похоже, что преподавание иностранных языков продолжает оставаться проблемой в нашей стране».

В Информационном центре о НАТО и Евросоюзе отказались комментировать заявление «Силы народа» и переадресовали «Civil Georgia» в МИД Грузии. Информационный центр был создан в 2005 году, его целью является повышение осведомленности о ЕC и НАТО, процессе интеграции Грузии в эти организации, а также противодействие антизападной пропаганде и нарративам в стране.

«Civil Georgia» также обратился за официальным комментарием в МИД, однако на момент публикации материала ответ не был получен.

По теме:

This post is also available in: English (Английский)