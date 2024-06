Журналистка ТВ «Имеди» уволилась с работы, чтобы не поощрять насилие

Журналистка Тамар Шарикадзе заявила 17 июня, что покидает телекомпанию «Имеди» после пяти лет работы, и причиной этого назвала тот факт, что ее непосредственные руководители поручили ей подготовить сюжет, «который обязательно поощрял бы насилие».

«Я считала и считаю, что никогда и нигде не буду поощрять насилие! Я никогда не подпишусь под такими непроверенными фактами, которые поощряют насилие!», – написала Шарикадзе в Facebook.

Она поблагодарила своих коллег по программе «Хроника», которые «достойно меня поддержали, потому что тоже со мной согласны!».

На фоне напряженности вокруг закона об «иностранных агентах» и организованных репрессий против активистов, оппозиции и представителей гражданского общества проправительственный канал «Имеди» неоднократно обвиняли в предвзятом освещении событий и распространении дезинформации.

На решение Шарикадзе отреагировала руководитель Информационной службы «Хроника» Натиа Сонгулашвили, которая заявила, что в «Имеди» нет места людям, которые избегают называть «Национальное движение» насильником и ищут причины избегать подготовки критических сюжетов про них. Я не собираюсь углубляться в эту тему».

Продюсер «Хроники» Кети Лацабидзе пишет, что «говорить правду – это не поощрение. «Нацов (членов ЕНД) не «обеливают» на Имеди. Все осуждают насилие. Не стоит искать поводов для другой работы. Перенесение вопроса в героический паттерн больше похоже на комедию».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)