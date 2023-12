Из-за антиамериканской пропаганды журналистка покинула телекомпанию «Имеди»

Руса Шелия, корреспондент проправительственного телеканала «Имеди» из Вашингтона, 1 декабря покинула телекомпанию, назвав причиной предполагаемую антиамериканскую повестку дня канала. Она заявила, что по-прежнему занимается журналистикой и скоро активно вернется «с новой медиа-платформы, независимой и свободной от политического влияния».

В статье, опубликованной в грузинском онлайн-издании on.ge, Шелия говорит о своих разногласиях с руководством телекомпании «Имеди». По ее словам, она освещала российско-украинскую войну, когда в июле 2022 года ее отправили в Вашингтон для восстановления американского бюро канала.

Шелия отмечает, что телекомпания «Имеди» изначально не возражала против публикации ее интервью, комментариев и других материалов. Однако, по ее утверждению, со временем интерес канала к освещению тех вопросов, которые считались важными не только для грузинских, но и для мировых СМИ, снизился. Он вспоминает, что перекладывание интервью на т.н. полку началось постепенно, шаг за шагом, осторожно и скрытно. Вместо этого ей давали задания, которые «от начала до конца служили лишь дискредитации Соединенных Штатов».

По словам Шелия, она неоднократно поднимала этот вопрос перед своим непосредственным руководителем и выражала мнение, что подобные поручения неприемлемы из-за их «антизападного содержания». Она рассказала, что у него был «конкретный разговор» с одним из руководителей телекомпании, в результате которого была достигнута договоренность о продлении ее контракта как минимум до апреля 2024 года, тогда как на самом деле она должна была оставаться в Вашингтоне до декабря 2024 года.

Однако, по словам Шелия, после ее критического поста в Facebook против т.н. «российского закона» ей неоднократно звонили с телевидения с «истерическими текстами», а затем потребовали вернуться в Тбилиси. «Конкретного ответа я, естественно, не услышала, однако, конечно, было совершенно ясно, что бюро, рассчитанное на ближайшие два года работы, через месяц закрывается из-за моей публичного поста. Приняв во внимание множество технических деталей и после довольно непростого разговора, мы тогда договорились, что попрощаемся в декабре», – написал Шелия.

«Если у кого-то еще возникнут вопросы по поводу моего решения или попытается распространить неверную информацию, я абсолютно готова дать исчерпывающие ответы в любое время и в любом формате. Для меня это тяжелейший процесс, но у меня совесть чиста, и это упрощает мне что-то сказать», – добавил Шелия.

В марте 2023 года ряд грузинских специалистов, лиц, формирующих общественное мнение, организаций гражданского общества, профессиональных объединений и журналистов отреагировали на предложенный закон об «иностранных агентах» и акцентировали внимание на неблагоприятных последствиях его принятия. Среди них была Руса Шелия, написавшая на своей странице в Facebook, что «этот закон не только отделяет нас от Запада и возвращает нас в пожизненную изоляцию, но и может стать причиной тяжелейшего гражданского конфликта. Почувствуйте эту ответственность перед те, кто думает, что быть политиком — это просто нажать зеленую кнопку». Свое несогласие с законопроектом высказали и несколько других журналистов «Имеди».

В другом случае в октябре 2023 года канал покинула журналистка Кети Парцхаладзе, сотрудничающая с ТВ «Имеди» с 2013 года. В посте, опубликованном в соцсети, она заявила, что ей было поручено перейти от освещения новостей в сфере культуры к освещению политических вопросов, в качестве причины назвав начало года выборов и рост политической напряженности в стране. Хотя позже пост был удален, Парцхаладзе заявила, что не удаляла его и осталась при своей позиции по этому вопросу.

