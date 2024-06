Из-за предвыборного климата Месяц Прайда в Грузии пройдет без физических мероприятий

«Тбилиси Прайд» объявил, что Месяц Прайда, который отмечается в июне, согласно решению, принятому еще осенью, пройдет без физических мероприятий, поскольку предвыборный период «будет наполнен поощряемым властями физическим насилием и ненавистнической и презрительной риторикой».

В заявлении, опубликованном 14 июня, «Тбилиси Прайд» сообщает, что «после того, как «Грузинская мечта» приняла российский закон и объявила о пакете законов против ЛГБТК, основанных на ненависти, а также о конституционных поправках, мы еще больше уверены в своем решении». В заявлении также говорится: «сегодня борьба за права ЛГБТ неотделима от борьбы простых людей против российского режима. Эта битва обязательно завершится во благо народа 26 октября!».

Организация заявляет, что использует следующие месяцы, чтобы «донести голос квир людей до сердец еще большего количества людей, чем когда-либо прежде! Мы объясним всем, что гомофобия — это российское политическое оружие против грузинского общества, против грузинской государственности!».

В июне демократические, свободные страны отмечают Месяц Гордости. Этот месяц — месяц достоинства, равенства и видимости для квир людей.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)