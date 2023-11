«Национальный план действий по защите прав некоторых людей» – заявление Тбилиси Прайда

10 ноября «Тбилиси Прайд» опубликовал заявление под названием «Национальный план действий по защите прав некоторых людей», в котором говорится об «исключении» представителей ЛГБТК-сообщества из Национального плана действий по защите прав человека (на 2024-2026 гг.), который был инициирован правительством Грузии в октябре этого года.

«После одобренной весной дискриминационной Национальной стратегии (2022-2030 гг.), особенно в условиях, когда риторика и действия правительства, основанные на ненависти, усиливаются с каждым днем, мы не удивились, увидев преднамеренное исключение ЛГБТК-людей из трехлетнего Плана действий. В то время, когда нам все еще приходится бороться за элементарные права, «Грузинская мечта» способствует институционализации гомофобии и трансфобии, пытаясь тем самым скрыть реальные проблемы, с которыми сталкивается наше государство и общество. Власть проводит регрессивную политику, основанную на ограничении прав и свобод человека, и напрямую отказывается защищать права, гарантированные Конституцией», – говорится в заявлении «Тбилиси Прайд».

«Тбилиси Прайд» отреагировал на Отчет Еврокомиссии о политике расширения, опубликованный 8 ноября, в котором содержится призыв к Грузии реализовать инклюзивный План действий по защите прав человека, который будет также охватывать защиту прав ЛГБТК-сообщества. «Грузия также должна обеспечить свободу собраний и выражения мнений для каждого гражданина», – говорится в заявлении «Тбилиси Прайд». Организация считает, что инициативы «Грузинской мечты» по защите прав человека «противоречат принципам прав человека и рекомендациям Еврокомиссии».

«Верим, что все граждане Грузии заслуживают жить в равной, свободной от дискриминации среде. Права квир-людей должны быть защищены так же, как и права всех остальных людей», — говорится в заявлении, – «Мы ожидаем принципиальной, последовательной и жесткой позиции со стороны правозащитников, различных социальных групп, представителей СМИ, деятелей искусства, широких слоев общества в отношении очередной, крайне вредной попытки исключить нас (из Плана действий). Еще есть шанс вернуть ЛГБТК-людей в окончательную редакцию Плана действий по правам человека и сделать его инклюзивным документом, соответствующим принципам прав человека и европейской интеграции».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)