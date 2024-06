Глава Парламента Грузии представил гомофобное законодательство

Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил 4 июня, что «Грузинская мечта» сегодня зарегистрирует законодательный пакет «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних». По его словам, пакет включает в себя основное законодательство и 18 связанных с ним поправок к различным законам Грузии, в том числе к законам о труде и образовании.

Согласно предлагаемому законодательству, регистрация «альтернативного» брачного союза будет запрещена, а людям, идентифицирующим себя с полом, отличным от их биологического пола, или одиноким людям, если этот человек не гетеросексуален, не будет разрешено усыновить ребенка.

Председатель Парламента также заявил, что законопроект запретит указание в документах пола человека, отличного от его собственного.

Законопроект также запретит операции по смене пола и другие медицинские манипуляции.

Кроме того, в образовательных учреждениях не будет разрешено проводить «ЛГБТ-пропаганду», в частности, распространение такой информации, которая направлена на популяризацию принадлежности человека к отличному от его собственного полу, однополых отношений или инцеста.

Что касается распространения информации, в том числе это касается и вещателей, по словам Папуашвили, вещателям не будет разрешено распространять в эфире такую ​​информацию, которая направлена ​​на присвоение человека к полу, отличному от его собственного, содействие взаимоотношениям между представителями одного пола или инцесту. Председатель парламента также заявил: «здесь важно сделать следующую оговорку, что этот запрет действует только в пределах запрета на трансляцию в эфире вещателя сцены, изображающей интимные отношения между представителями одного пола, или сцены инцеста».

Кроме того, будет запрещена реклама того же контента, что в случае с вещателей означает, что «показ подобных сцен» не будет разрешен.

Не будет разрешено проводить публичные собрания и демонстрации, направленные на популяризации идентификации человека с другим полом, однополых отношений или инцеста.

«Обязательство, налагаемое в рамках трудовых отношений, направленное на игнорирование биологического пола, будет считаться недействительным», – добавил Папуашвили.

По словам Папуашвили, законодательный пакет пройдет первое чтение на весенней сессии Парламента и окончательно будет принят на осенней сессии Парламента. Он также заявил, что у желающих будет время принять участие в обсуждении инициативы.

Представляя инициативу, он также коснулся празднования 17 мая Дня святости семьи и уважения родителей и заявил, что сотни тысяч людей по всей Грузии праздновали этот день на улицах и что это был «народный референдум».

