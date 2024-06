Россия включила «Грузинский легион» в список «террористических организаций»

Федеральная служба безопасности РФ на основании решения Южного окружного военного суда, вступившего в силу 4 мая, включила «Грузинский легион» в список «террористических организаций».

«Грузинский легион» объединяет примерно от 700 до 1000 бойцов, в основном грузин, но также и других иностранных добровольцев, которые воюют в Украине с 2014 года, после того как Россия начала войну на Донбассе. В феврале 2016 года легион вошел в структуру Вооруженных Сил Украины.

«На основании собранных ФСБ доказательств Южный окружной военный суд признал военизированное формирование “Грузинский национальный легион” террористической организацией. В соответствии с указанным решением и федеральным законом «О противодействии терроризму» формирование внесено в Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, его деятельность запрещена на территории России», – сообщили российскому государственному информационному агентству ТАСС в ФСБ России.

Командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили, заочно приговоренный Россией в прошлом году к тюремному заключению и включенный в розыск, заявил Грузинской службе Радио «Свобода»: «Это означает нашу эффективную работу, которую мы будем продолжать, и Грузинский легион сегодня обязательно отметит свое включение в список террористов в России». Недавно Мамулашвили заявил, что, стал объектом отравления, вероятно, со стороны российских спецслужб.

