Россия заочно привлекла к уголовной ответственности более 70 грузин, воюющих в Украине

Следственный комитет РФ сообщил, что заочно предъявил обвинения более 70 грузинским бойцам из Грузинского национального легиона за участие в боевых действиях на стороне Украины. Информацию об этом 28 июля опубликовало российское информационное агентство ТАСС.

По той же информации, в рамках следствия к уголовной ответственности также привлечен гражданин Грузии Ушанги Мамулашвили, известный в СМИ как Мамука Мамулашвили. Расследование уголовного дела ведется по факту вербовки лиц, нанятых вооруженными силами Украины, и участия в боевых действиях.

По заявлению Следственного комитета, «установлено, что Мамулашвили в 2014 году создал «Грузинский национальный легион» и осуществлял вербовку выходцев из Грузии для участия в боевых действиях против властей ЛДНР».

Грузинский легион состоит из 700-1000 бойцов, в основном грузин, но также и иностранных добровольцев, которые сражаются в Украине с 2014 года, после того как Россия начала войну на Донбассе. В феврале 2016 года легион был интегрирован в структуру Вооруженных Сил Украины. Мамука Мамулашвили, командир Грузинского легиона, ветеран нескольких войн с Россией, в том числе российско-грузинской войны 2008 года. Ранее Россия обвиняла легион в инциденте с участием российских военнопленных в селе Макеевка Луганской области. На видео инцидента видно, как украинские военные якобы убивают российских военнопленных. Мамулашвили отверг обвинения и назвал их «российской дезинформацией, причем не первой». В 2015 году Патриарх Украины Филарет высоко оценил заслуги грузин и наградил 29 грузинских бойцов медалями «За любовь и самопожертвование для Украины». Согласно политике легиона, в его ряды могут вступить только опытные бойцы или ветераны вооруженных сил.

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