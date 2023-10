Россия объявила в розыск командира «Грузинского легиона» Мамуку Мамулашвили

Мамука Мамулашвили, командир «Грузинского национального легиона», воюющего в Украине, объявлен Россией в розыск «в рамках дела о вербовке и участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ». Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС. По той же информации, текущее делопроизводство против Мамулашвили и более семидесяти бойцов «Грузинского легиона» является частью более широкого уголовного дела.

Следственный комитет РФ предъявил Мамулашвили и его единомышленникам обвинения в конце июля этого года на том основании, что Мамулашвили в 2014 году основал «Грузинский национальный легион» и нанял грузинских иммигрантов для участия в боевых действиях против самопровозглашенной Луганской Народной Республики ( ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР).

Мамулашвили – мишень Службы госбезопасности Грузии

Служба государственной безопасности Грузии недавно назвала Мамуку Мамулашвили одним из авторов предполагаемого заговора, целью которого является организация гражданских беспорядков и дестабилизации в Грузии с октября по декабрь этого года и смена власти. В службе безопасности заявили, что Мамулашвили обучает группы людей использованию оружия вблизи польско-украинской границы.

В ответ на информацию о нахождении в российском розыске Мамулашвили заявил: «Я удивлен, как они опередили (Грузинскую) мечту». Ранее он заявил, что «правительство Грузии выполняет российское поручение».

