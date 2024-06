Командир «Грузинского легиона», воюющего в Украине, сообщает о своем отравлении

Мамука Мамулашвили, командир воюющего в Украине «Грузинского легиона», был отравлен, что он сам подтвердил «Civil Georgia» 13 июня. В настоящее время его состояние здоровья удовлетворительное, и он продолжает исполнять свои обязанности.

По словам Мамулашвили, около четырех-пяти месяцев назад он обратился в клинику, где проходил лечение, с медицинскими показаниями, связанными с кишечником в брюшной области, но там не смогли выяснить, что является причиной воспаления различных органов. Позже его анализы были отправлены в Германию. Согласно полученному токсикологическому заключению, в его организме в избыточном количестве обнаружены три токсичных вещества: мышьяк, ртуть и олово. Врачи полагают, что отравляющие вещества он принимал с пищей, в виде порошка.

Мамулашвили уже прошел длительное лечение. По его словам, это уже третий случай его отравления.

