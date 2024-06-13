Демонстранты размахивали флагами ЕС и Грузии; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
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ЕС призывает Грузию к расследованию актов насилия против гражданского общества, СМИ и политиков

Civil.ge Send an email 13/06/2024 - 10:37
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12 июня пресс-спикер Евросоюза опубликовал заявление, в котором выразил «обеспокоенность» по поводу «растущего числа случаев запугивания, угроз и физических нападений на представителей гражданского общества, политических лидеров, гражданских активистов и журналистов» в Грузии. Евросоюз еще раз призывает власти Грузии «положить конец этим негативным событиям и тщательно и оперативно расследовать задокументированные акты насилия и запугивания».

В течение последних двух месяцев десятки оппонентов власти, представители гражданского общества, активисты и оппозиционные политики регулярно подвергались нападениям сторонников властей, т.н. «титушек». Кроме того, информация о репрессиях распространяется ежедневно.

«Мы также призываем политических деятелей Грузии воздерживаться от использования подобных формулировок, которые могут усугубить крайнюю поляризацию в стране», – заявляют в ЕС.

ЕС также отмечает, что он «глубоко обеспокоен» распространением дезинформации о ЕС и его ценностях. Объединение призывает власти Грузии «воздерживаться от ложных заявлений, которые не соответствуют заявленным стремлениям Грузии к ЕС и оказывают негативное влияние на отношения Грузии с ЕС и его государствами-членами».

«В настоящее время Евросоюз рассматривает все варианты реагирования на принятие закона о прозрачности иностранного влияния и другие действия, подрывающие демократию и верховенство закона в Грузии», – говорится в заявлении ЕС.

«Призываем правительство вернуться на путь в ЕС. Евросоюз продолжает поддерживать народ Грузии и поддерживает его непреодолимый выбор в пользу демократии и европейского будущего Грузии», – говорится в заявлении Евросоюза.

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Civil.ge Send an email 13/06/2024 - 10:37
11 1 minute read

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