Amnesty International: Власти Грузии поддерживают насилие против оппонентов

В ответ на один из последних случаев репрессий против оппонентов власти, когда Зука Бердзенишвили, активист, бывший член движения «Позор» и сын одного из лидеров оппозиционной Республиканской партии Давида Бердзенишвили, подвергся жестокому нападению со стороны трех человек после того, как председатель Парламента Шалва Папуашвили несколькими часами ранее обвинил его в ведении «кампании террора» против депутатов, заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев заявил: «такие действия со стороны государственных служащих легко могут быть восприняты как зеленый свет для насилия против оппонентов властей, которое останется безнаказанным». По его словам, сам факт нападения на Бердзенишвили после публикации поста председателем Парламента «вызывает серьезную обеспокоенность».

«Мы глубоко обеспокоены ложной претензией властей Грузии по поводу того, что критика, с которой они сталкиваются, является насильственным заговором против истеблишмента», — говорится в заявлении Amnesty International, предположительно ссылаясь на заявление Шалвы Папуашвили, которое позже было поддержано другими представителями «Грузинской мечты» о том, что граждане, которые устно, но мирно противостоят депутатам, проголосовавшим за закон об «иностранных агентах», совершают «политически мотивированный террор» против депутатов.

Amnesty International продолжает: «интенсивное подавление инакомыслия с их стороны является не формой самообороны, а посягательством на права человека и нарушением международных обязательств Грузии в области прав человека». Организация заявляет, что все публичные служащие обязаны выдерживать высокий уровень критики и проверки.

«Власти Грузии должны положить конец циклу насилия, немедленно расследовать все насильственные нападения и обеспечить, чтобы виновные, кем бы они ни были, были наказаны посредством справедливого судебного разбирательства», – говорится в заявлении.

Amnesty International также говорит о случаях запугивания, произвольных арестов и насилия в отношении протестующих и оппонентов властей, в том числе о недавних нападениях на лидера оппозиционной партии «Гирчи – больше свободы» Зураба Джапаридзе и его брата 10 июня; Нападение на студента Нико Манагадзе 7 июня и арест активиста Иосеба Бабаева 4 июня. Организация также вспоминает случаи, когда граждан судили за мелкое хулиганство из-за противостояния с депутатами и их публичной критики.

В мае, когда в Парламенте обсуждался законопроект об «иностранных агентах», Шалва Папуашвили заявил, что Политсовет «Грузинской мечты» принял решение создать базу данных, где «будет собрана информация обо всех лицах, причастных к насилию, другим незаконным действиям, угрозам и шантажу или публично одобряют такие действия».

За последние два месяца десятки оппонентов властей, представители гражданского общества, активисты и оппозиционные политики стали объектами нападения т.н. «титушек». По мере приближения октябрьских парламентских выборов сообщения о репрессиях распространяются ежедневно.

