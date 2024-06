Президент Саломе Зурабишвили встретилась с молодежью

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 11 июня встретилась с грузинской молодежью, которая последние два месяца протестует против закона об «иностранных агентах». На встрече президент поблагодарила их и обратила внимание на важность предстоящих парламентских выборов. На мероприятии также имела место провокация, когда несколько студентов задали президенту провокационный вопрос, а другие не пожалели негативных выкриков.

Встреча началась с видеообращения грузинских студентов и молодых людей, которые учатся за границей и поддерживают интеграцию Грузии в ЕС. Президент поблагодарила молодежь за сопротивление пророссийским решениям правительства. Она отметила, что хотя закон об «иноагентах» принят, это не означает, что молодежь проиграла, поскольку все пророссийские законы могут быть отменены за одну сессию, если на выборах победят проевропейские партии. Президент Зурабишвили подчеркнула важность предстоящих выборов и заявила, что по их результатам Грузия может начать переговоры о вступлении в Евросоюз к 2025 году.

На вопрос, намерена ли она баллотироваться еще на один срок, если будут соответствующие уступки, президент ответила, что сделает это, если будет воля народа. Что касается плана того, что будет, если выборы закончатся в пользу «Грузинской мечты», президент заявила, что речи о поражении не должно быть и победа будет отдана проевропейским партиям. Президент также добавила, что существует вероятность того, что «Грузинская мечта» фальсифицирует выборы, поэтому молодые люди должны наблюдать за процессом, и для этого они пройдут соответствующую подготовку.

Многие участники задали президенту вопрос, как будет осуществляться реформа судебной системы и как амнистия повлияет на членов их семей, приговоренных ко многим годам лишения свободы из-за «российского режима». По словам президента, реформа суда отражена в «Грузинской хартии», и реформы запланированы после выборов. Большинство вопросов также касалось голосования для эмигрантов, на что президент Зурабишвили отметила, что люди в Грузии должны сделать все, чтобы мотивировать эмигрантов голосовать в октябре.

Президенту также задали провокационные вопросы, в основном о законе об «иностранных агентах» и оппозиционных партиях. Из зала также раздавались крики, в ходе которых президента называли демагогом и предателем.

