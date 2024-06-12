OGP | Facebook
Новости

Из-за закона об «иноагентах» НПО выходят из Совета открытого управления Грузии и рабочей группы

Civil.ge Send an email 12/06/2024 - 10:45
19 1 minute read

Неправительственные организации, являющиеся членами Межведомственного координационного совета Открытого управления Грузии, заявили 11 июня, что единогласно приняли решение покинуть совет и его постоянную рабочую группу «Форум открытого управления Грузии», и причиной этого назвали принятие закона об «иностранных агентах», который по оценке Партнерства «Открытого управления», «является дискриминационным, производит стигматизацию и ограничивает свободу выражения мнений и объединений гражданского общества, СМИ и уязвимых групп».

Неправительственные организации заявляют, что «российский закон» напрямую нарушает основные ценности и принципы Партнерства «Открытого управления» (OGP)» и призывают Администрацию правительства Грузии в кратчайшие сроки подготовить проект поправок в устав Межведомственного координационного совета Открытого управления Грузии и представить его на утверждение правительству Грузии.

Заявление подписали «Международная прозрачность – Грузия»; «Ассоциация молодых юристов Грузии»; «Институт гражданского общества»; «Институт развития свободы информации»; «Центр экономической политики и исследований»; Фонд «Партнерство ради безопасности дорожного движения».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

Tags
Civil.ge Send an email 12/06/2024 - 10:45
19 1 minute read

მსგავსი/Related

Посольство США: участие в мероприятии 26 мая было отменено из-за антизападного заявления Иванишвили

10/06/2024 - 17:55

TI Грузия: Поправки к антикоррупционному закону ухудшают существующие правила

10/06/2024 - 17:22

В первом квартале 2024 года прямые иностранные инвестиции в Грузию составили 201,4 млн долларов США

10/06/2024 - 15:17

Байден и Макрон призывают «Грузинскую мечту» вернуться на евроатлантический путь

10/06/2024 - 13:42
Back to top button