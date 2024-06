Из-за закона об «иноагентах» НПО выходят из Совета открытого управления Грузии и рабочей группы

Неправительственные организации, являющиеся членами Межведомственного координационного совета Открытого управления Грузии, заявили 11 июня, что единогласно приняли решение покинуть совет и его постоянную рабочую группу «Форум открытого управления Грузии», и причиной этого назвали принятие закона об «иностранных агентах», который по оценке Партнерства «Открытого управления», «является дискриминационным, производит стигматизацию и ограничивает свободу выражения мнений и объединений гражданского общества, СМИ и уязвимых групп».

Неправительственные организации заявляют, что «российский закон» напрямую нарушает основные ценности и принципы Партнерства «Открытого управления» (OGP)» и призывают Администрацию правительства Грузии в кратчайшие сроки подготовить проект поправок в устав Межведомственного координационного совета Открытого управления Грузии и представить его на утверждение правительству Грузии.

Заявление подписали «Международная прозрачность – Грузия»; «Ассоциация молодых юристов Грузии»; «Институт гражданского общества»; «Институт развития свободы информации»; «Центр экономической политики и исследований»; Фонд «Партнерство ради безопасности дорожного движения».

