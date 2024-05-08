Партнерство Открытого управления дает правительству 30 дней на решение проблем
В ответ на обеспокоенность, выраженную Межведомственным координационным советом «Открытого управления» по поводу повторного инициирования законопроекта об «иностранных агентах», Подкомитет по критериям и стандартам партнерства «Открытого управления» (OGP) опубликовал 6 мая документ о политике реагирования, который включает в себя рекомендации и призывает правительство Грузии отозвать инициированный в Парламенте законопроект, который «дискриминирует, стигматизирует и ограничивает свободу выражения мнений и объединений гражданского общества, СМИ и уязвимых групп». OGP дает правительству срок до 6 июня, чтобы представить конкретный план решения выявленных проблем. В противном случае это может привести к приостановке членства Грузии в OGP, говорят в OGP. «Игнорирование ценностей и принципов OGP может привести к прекращению членства в партнерстве», — говорится в пресс-релизе OGP.
Согласно документу OGP, помимо отзыва дискриминационного законодательства, План действий правительства должен, среди прочего, касаться «свободы выражения мнений и собраний, пространства гражданского общества и обеспечения их деятельности без физических и словесных нападок в период выборов».
Комментируя законопроект об «иностранных агентах», Люси МакТернан, сопредседатель Подкомитета по критериям и стандартам OGP, подчеркнула, что «этот закон окажет негативное влияние на группы гражданского общества и их свободу деятельности. Я присоединяюсь к своим коллегам по подкомитету и осуждаю инициирование этого законодательства. Призываю Грузию воздержаться от принятия законов, противоречащих желанию подавляющего большинства граждан». По ее словам, «нападки на журналистов и независимость СМИ вызывают тревогу и противоречат Декларации об открытом правительстве. В это трудное время я поддерживаю активистов гражданского общества и журналистов Грузии».
В процессе работы над планом власти Грузии должны также принять во внимание рекомендации третьих сторон, в том числе рекомендации Европейской комиссии в рамках европейской интеграции Грузии.
Документ также включает следующие рекомендации: улучшение защиты прав человека путем принятия и реализации амбициозной стратегии в области прав человека, а также обеспечения свободы собраний; Эффективное расследование угроз безопасности уязвимых групп, СМИ и представителей гражданского общества; Консультации и взаимодействие с гражданским обществом для их значимого участия в процессах разработки законодательства и политики и т. д.
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