Национальная платформа ФГОВП аннулировала меморандум с Парламентом из-за «российского закона»

Грузинская Национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства, объединяющая более 150 организаций гражданского общества, опубликовала заявление об аннулировании Меморандума о сотрудничестве с Парламентом Грузии в связи с принятием закона об «иностранных агентах».

«К сожалению, Парламент Грузии не прислушался к просьбе большинства грузинского общества, советам западных друзей и партнеров об отзыве российского закона», – говорится в заявлении, согласно которому закон «узаконил насилие, запугивание, стигматизацию и преследование иного мнения», развивавшееся еще до его принятия.

В заявлении также говорится, что основной целью сети неправительственных организаций является поддержка европейской интеграции страны, а вышеупомянутый меморандум о сотрудничестве, подписанный в прошлом году, «создал формат сотрудничества и внес позитивный вклад в процесс предоставления статуса кандидата (в члены ЕС) нашей стране».

Подчеркнув, что право на собрания и демонстрации гарантировано Конституцией Грузии, организации выражают солидарность со всеми пострадавшими, которые «стали жертвами широкомасштабных репрессий, физического и психологического насилия в последние дни, и защищают европейское будущее нашей страны мирным протестом».

По заявлению организаций, они не жалели усилий включиться в предметные дискуссии по законопроекту, в том числе в рамках слушаний в комитете, «но тщетно». Национальная платформа Грузии напоминает о заявлении от 4 апреля, когда она приостановила действие Меморандума о сотрудничестве с Парламентом 10-го созыва и призвала Парламент отозвать законопроект и работать над рекомендациями Евросоюза с привлечением неправительственных организаций.

