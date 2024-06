В первом квартале 2024 года прямые иностранные инвестиции в Грузию составили 201,4 млн долларов США

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 10 июня, прямые иностранные инвестиции в первом квартале 2024 года сократились на 64,4% по сравнению с предварительными данными того же периода прошлого года и составили 201,4 млн долларов США. По данным Службы статистики, снижение связано со снижением индекса всех трех составляющих прямых иностранных инвестиций (акционного капитала, реинвестирования и долговых обязательств).

В первом квартале 2024 года акционный капитал составил 75,9 млн долларов США, что составляет 37,7% от общего объема прямых иностранных инвестиций. Реинвестирование составило 92,5 млн долларов США и его доля определена на уровне 45,9%.

По объему инвестиций в страну список возглавляет Турция с 42,4 млн долларов США. Далее идут: Чехия – с 41,5 млн долларов США (20,6%); США – с 33,7 млн ​​долларов США (16,7%); Нидерланды – с 32,3 млн долларов США (16,1%) и Маршалловы Острова – с 22,3 млн долларов США (11,1%). Доля пяти крупнейших стран-инвесторов составляет 85,5% от общего объема инвестиций.

За тот же период крупнейшие прямые иностранные инвестиции были осуществлены в энергетический сектор и составили 78,7 млн ​​долларов США, что составляет 39,1% от общего объема прямых иностранных инвестиций. Далее идет сектор торговли – с 39,5 млн долларов США (19,6%); транспортный сектор — 38,8 млн долларов США (19,3%); обрабатывающая промышленность — 25,3 млн долларов США (12,6%) и недвижимость — 19,4 млн долларов США.

