В 2023 году прямые иностранные инвестиции в Грузию составили 1,595 млрд долларов США

По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 11 марта, прямые иностранные инвестиции в Грузию в 2023 году составили 1,595 млрд долларов США, что на 24% меньше скорректированного показателя предыдущего года. Основной причиной снижения является сокращение долговых обязательств.

По данным Службы статистики, доля реинвестирования в 2023 году составила 80,2% от общего объема прямых иностранных инвестиций.

В 2023 году на Великобританию пришлась наибольшая доля прямых иностранных инвестиций — 392 млн долларов США, за ней следуют Нидерланды — 360,5 млн долларов США и Турция — 168,8 млн долларов США. Доля трех крупнейших стран-инвесторов в общем объеме прямых иностранных инвестиций составила 57,8%.

Доля остальных стран в прямых иностранных инвестициях выглядит следующим образом: США – 153,5 млн долларов США; Россия – с 87,6 млн долларов США; Мальта – с 80 млн долларов США; Азербайджан – с 53,6 млн долларов США; Китай – с 47,3 млн долларов США; Япония – с 45,5 млн долларов США; Казахстан – с 43,3 млн долларов США; Остальные страны – с 162,7 млн долларов США.

В 2023 году наибольшая доля прямых иностранных инвестиций – 630,1 млн долларов США – пришлась на финансовый и страховой сектор. Далее следуют: обрабатывающая промышленность – 291,7 млн ​​долларов США; транспорт – 138,2 млн долларов США; торговля – 116,6 млн долларов США; энергетический сектор – на 108,5 млн долларов США; информация и коммуникация – 85,7 млн ​​долларов США; недвижимость – 59,7 млн ​​долларов США; развлечения и отдых – 57,8 млн долларов США; гостиницы и рестораны – 34,6 млн долларов США; образование – 18,2 млн долларов США.

