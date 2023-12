В третьем квартале 2023 года объем ПИИ составил 316 млн долларов США

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 8 декабря, в III квартале 2023 года прямые иностранные инвестиции (ПИИ) сократились на 61,5% по сравнению с скорректированными данными за тот же период предыдущего года и составили 316 млн долларов США.

Основной причиной снижения является снижение объемов долговых обязательств и реинвестирования. Долговые обязательства составили -603,4 млн долларов США. За этот же период по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года уставный капитал увеличился в 2,5 раза и составил 590,3 млн долларов США, а объем реинвестирования снизился на 30% и составил 329,2 млн долларов США.

По объему инвестиций в страну лидируют США с 51,8 млн долларов США, что составляет 16,43% от общего объема ПИИ; Далее идут: Великобритания – с 45,8 млн долларов США (14,5%); Нидерланды – с 45,3 млн долларов США (14,3%); Турция – с 23,3 млн долларов США (7,40%) и Китай – с 19,3 млн долларов США (6,1%). Доля пяти крупнейших стран-инвесторов составляет 58,7% от общего объема инвестиций.

В III квартале 2023 года крупнейшие прямые иностранные инвестиции были осуществлены в сектор финансовой и страховой деятельности и составили 80,2 млн долларов США (25,4%). Далее идут: транспортный сектор – с 61,9 млн долларов США (19,6%); информационно-коммуникационный сектор – с 41,0 млн долларов США (13,0%); энергетический сектор – с 31,7 млн ​​долларов США (10,0%); искусство, развлечения и отдых – 29,5 млн долларов США (9,4%).

По данным Службы статистики, обновленные данные за 2023 год будут опубликованы 15 августа 2024 года.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)