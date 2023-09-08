Объем ПИИ в Грузию во втором квартале 2023 г. составил 505,7 млн ​​долларов США

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 8 сентября, во втором квартале 2023 года прямые иностранные инвестиции в Грузию увеличились на 29,9% по сравнению с уточненными данными за тот же период предыдущего года и составили 505,7 миллиона долларов США.

Во втором квартале 2023 года уставный капитал сократился на 23,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составил 72,9 млн долларов США, что составляет 14,4% от общего объема прямых иностранных инвестиций. Реинвестирование составило 422,5 млн долларов США, а его доля определена в размере 83,5%.

По объему инвестиций в страну лидирует Великобритания с 168,3 млн долларов США, что составляет 33,3% от общего объема прямых иностранных инвестиций; Далее следуют: Турция – с 71,0 млн долларов США (14,0%); Нидерланды – с 62,7 млн ​​долларов США (12,4%); Чехия – с 55,6 млн долларов США (11,0%) и Мальта – с 36,7 млн ​​долларов США (7,3%). Доля пяти крупнейших стран-инвесторов составляет 78% от общего объема инвестиций.

Во втором квартале 2023 года крупнейшие прямые иностранные инвестиции были осуществлены в финансово-страховой сектор и составили 255,7 млн ​​долларов США (50,6%). Далее следуют: энергетика – со 137,2 млн долларов США (27,1%); обрабатывающая промышленность – с 35,6 млн долларов США (7,0%); сектор торговли – с 34,9 млн долларов США (6,9%) и недвижимость – с 13,2 млн долларов США (2,6%).

По информации Службы статистики, обновленные данные за 2023 год будут опубликованы 15 августа 2024 года.

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