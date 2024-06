Тина Бокучава сменит Левана Хабеишвили на посту председателя Национального движения

Действующий председатель оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили заявил на брифинге 8 июня, что покинет свой пост и своим преемником на должности назовет на следующем съезде лидера парламентской фракции «Единого национального движения» Тину Бокучава.

Причиной своего решения Хабеишвили назвал проблемы со здоровьем и «строгие рекомендации врачей» воздержаться от «работы в режиме» в течение «2-3 месяцев». В этом контексте он напомнил о своем жестоком избиении полицией во время акции протеста против закона об иностранных агентах 30 апреля — 1 мая. «Обществу известны события, произошедшие месяц назад», – сказал он.

Хабеишвили планирует созвать съезд «Национального движения», который, помимо вопроса о новом лидере, решит вопрос его кандидатуры на пост председателя Политсовета. По его словам, это не «рутинная» работа, и он будет участвовать в повседневной политической деятельности. Хабеишвили заявил, что выборы руководства партии пройдут в феврале 2025 года, как и планировалось.

«Сегодня я не буду подробно говорить о своих взглядах на то, как мы выйдем на выборы и как мы выиграем эти важные для нашей страны выборы. Как пояснил Леван, у нас будет возможность сделать это в ближайшее время, однако скажу одно: без всякого преувеличения, судьба нашей страны решается сегодня», – заявила Бокучава и призвала оппозицию объединиться против основателя и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

Леван Хабеишвили победил действующего председателя Нику Мелия на партийных выборах в январе 2023 года и стал новым лидером «Национального движения». Победитель получил 52,58% (21 656 голосов), а Мелия – 40% (16 476 голосов).

Незадолго до выборов Ника Мелия, тогдашний лидер «Национального движения», обвинил бывших министров внутренних дел и обороны – Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили в попытке получить неформальный контроль над партией, используя «порочные, чекистские методы».

