ЦИК заявляет, что распространяются «вредные необоснованные обвинения» перед выборами

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии 7 июня опубликовала заявление, в котором отметила, что перед решающими парламентскими выборами 26 октября распространяются «непроверенные, необоснованные и вредящие избирательному процессу заявления». По заявлению ЦИК, подобные заявления и оценки распространились также и из-за границы.

ЦИК не уточняет, какие именно заявления она имеет в виду. ЦИК повторяет давний нарратив правящей партии о предполагаемом политическом вмешательстве в выборы и «дискредитации избирательного процесса» со стороны НПО, а также повторяет обвинения в адрес западных фондов в том, что они якобы поддерживают революционные процессы в стране.

Это не первый случай, когда ЦИК повторяет нарратив «Грузинской мечты». В феврале 2024 года председатель ЦИК Георгий Каландаришвили заявил, что несколько дней назад неизвестный пытался причинить ему вред. Выступая в эфире телекомпании «Имеди», Каландаришвили повторил заявление правящей партии о том, что представители оппозиции, судя по всему, пытаются «избавиться» от председателя ЦИК и взять под контроль ЦИК, оправдывая тем самым спорное решение Парламента об упразднении должности заместителя председателя ЦИК, которую занимал представитель оппозиции.

Еще одно спорное изменение в Избирательном кодексе, принятое недавно Парламентом несмотря на вето президента, предусматривает изменение порядка избрания председателя и членов Центральной избирательной комиссии Грузии на профессиональных основаниях. Оппозиция и организации гражданского общества отметили, что эти изменения лишь усиливают политическое давление на ЦИК и подрывают нейтралитет этой структуры. Они также отметили, что эти изменения не соответствуют девяти условиям Еврокомиссии и рекомендациям Венецианской комиссии.

«Несмотря на то, что Избирательная администрация действует в полном соответствии с принципами независимости и беспристрастности, в этом направлении также распространяются необоснованные обвинения, наносящие ущерб этой структуре», – говорится в заявлении ЦИК.

ЦИК заявляет, что подобные заявления, принимая во внимание поляризованную избирательную среду, служат созданию «ложных представлений, неверных восприятий», распространению основанных на них выводов и наносят ущерб репутации Избирательной администрации, а также общей избирательной среде и целостности выборов».

По заявлению ЦИК, все усилия Избирательной администрации направлены на предотвращение политического дискурса и влияния на избирательный процесс, и в этом процессе крайне важна «объективная поддержка» вовлеченных. «Избирательная администрация призывает вовлеченные стороны, представителей местных и международных организаций быть объективными и беспристрастными, способствовать проведению выборов в справедливой и прозрачной среде», – говорится в заявлении.

ЦИК выражает готовность к публичным встречам с соответствующими заинтересованными сторонами, чтобы «в случае возникновения вопросов мы могли поделиться подробной информацией обо всех мероприятиях, которые избирательная комиссия проводит к выборам 26 октября».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)