Парламент избрал председателя и членов ЦИК

30 апреля Парламент избрал Георгия Каландаришвили на должность председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Его кандидатуру поддержали 85 депутатов, против – 16. Парламент также избрал трех членов Центральной избирательной комиссии – Майю Заридзе, Георгия Шарабидзе и Гию Цацашвили. Председатель Центральной избирательной комиссии и члены комиссии избираются сроком на 5 лет.

11 апреля представитель президента приостановил свое членство в комиссии по отбору членов ЦИК. Две неправительственные организации, представленные в комиссии, сделали то же самое. Каландаришвили был единственным кандидатом.

Ранее, 20 февраля, Парламент Грузии принял поправки в Избирательный кодекс, которые изменили порядок избрания председателя и членов ЦИК по профессиональным признакам. С поправками была также отменена должность заместителя председателя ЦИК, которая предназначалась для представителя оппозиции. Согласно новому закону, председатель ЦИК и члены ЦИК, обладающие профессиональной квалификацией, будут выдвигаться председателем Парламента, а не президентом. Хотя президент Зурабишвили и наложила вето на поправки, правящее большинство преодолело вето, и изменения официально вступили в силу.

Оппозиция и организации гражданского общества раскритиковали изменения, поскольку, по их мнению, изменения лишь усиливают политическое давление на ЦИК и подрывают нейтралитет этой структуры. Они также заявили, что изменения не соответствуют девяти условиям Еврокомиссии и что правящая партия игнорирует рекомендации Венецианской комиссии, которая явно против принятия этих изменений.

Выступая на митинге 29 апреля, Бидзина Иванишвили, основатель «Грузинской мечты» и ее почетный председатель, имел в виду именно этот вопрос, когда заявил, что неправительственные организации и оппозиция «тайно пытаются расшатать Центральную избирательную комиссию и суд все это время» и что их требования «Парламент Грузии не принял во внимание справедливо».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)