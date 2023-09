Пресс-спикер МИД Украины отвергает обвинения СГБ Грузии

Less than a minute

5 Less than a minute

Пресс-спикер МИД Украины Олег Николенко отреагировал на заявление Службы государственной безопасности Грузии, в котором говорится о предполагаемой роли Украины в организации «дестабилизации и гражданских беспорядков» в Грузии. Представитель МИД Украины опроверг такую вовлеченность его страны.

«Мы ознакомились с заявлениями представителей Службы безопасности Грузии о предполагаемом участии украинской стороны в организации государственного переворота в Грузии. Эта информация не соответствует действительности. Нынешняя власть Грузии в очередной раз пытается демонизировать Украину для решения собственных политических вопросов. Государство Украина не вмешивалось, не вмешивается и не намерено вмешиваться во внутренние дела Грузии», – заявил Николенко.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)