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МИД Украины, Киев, фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge
Новости

Пресс-спикер МИД Украины отвергает обвинения СГБ Грузии

Civil.ge Send an email 20/09/2023 - 12:12
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Пресс-спикер МИД Украины Олег Николенко отреагировал на заявление Службы государственной безопасности Грузии, в котором говорится о предполагаемой роли Украины в организации «дестабилизации и гражданских беспорядков» в Грузии. Представитель МИД Украины опроверг такую вовлеченность его страны.

«Мы ознакомились с заявлениями представителей Службы безопасности Грузии о предполагаемом участии украинской стороны в организации государственного переворота в Грузии. Эта информация не соответствует действительности. Нынешняя власть Грузии в очередной раз пытается демонизировать Украину для решения собственных политических вопросов. Государство Украина не вмешивалось, не вмешивается и не намерено вмешиваться во внутренние дела Грузии», – заявил Николенко.

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Civil.ge Send an email 20/09/2023 - 12:12
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