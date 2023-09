На второй этап конкурса по порту Анаклия перешли китайско-сингапурский и швейцарско-люксембургский консорциумы

Выступая на заседании Парламента Грузии 22 сентября, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили заявил, что китайско-сингапурский и швейцарско-люксембургский консорциумы перешли на второй этап конкурса, связанного с глубоководным портом Анаклия. Названия конкретных компаний остаются неизвестными по соображениям «конфиденциальности».

Давиташвили сообщил депутатам, что российские компании не участвовали в отборочном конкурсе, и добавил, что правительство сделало все, чтобы «российские интересы или интересы или влияние любой другой страны, государства, не доминировали над интересами Грузии».

20 сентября Министерство экономики сообщило, что выбрало двух из четырех кандидатов на следующий этап конкурса. Тогда в министерстве ничего не сказали о происхождении компаний.

Вместо этого, по ведомство заявило, что кандидатам, включенным в шорт-лист, будет предоставлено несколько месяцев для подачи технического, коммерческого и финансового предложения. По итогам оценки комиссия определит победителя, а Министерство экономики начнет переговоры по концессионному договору и партнерскому соглашению.

Депутат Саломе Самадашвили от партии «Лело» подвергла критике Давиташвили и отметила, что победившей окажется китайско-сингапурская компания «поскольку с Китаем легче заключить коррупционную сделку». По словам Самадашвили, ее не удивило, что ни одна американская компания не подала заявку, поскольку, по ее словам, Бидзина Иванишвили решил, что должны были исполнить требование России о том, чтобы порт Анаклия не должен быть построен с участием США. Самадашвили также заявила, что «сегодня мы услышали от министра здесь очень анатомическое описание налаживания коррупционных схем в нашей стране и расстановки геополитических интересов против США».

Депутат Роман Гоциридзе от «Еврооптимистов» заявил, что власть «Грузинской мечты» своими вредоносными действиями, антиукраинскими, антизападными заявлениями, возобновлением полетов (с Россией), законом об «иностранных агентах» отстранила западных инвесторов от проекта Анаклия. «Цивилизованная Европа, Соединенные Штаты Америки и Запад отвернулись от проекта Анаклия», – сказал он. Он также напомнил официальную позицию США, которую Майк Помпео озвучил во время своего визита в Грузию в 2020 году, согласно которой Грузия не должна подвергаться влиянию России или Китая в отношении порта Анаклия. «Проект Анаклия фактически сдали в руки Китаю», – добавил он.

Министерство экономики и устойчивого развития Грузии сообщило 20 февраля, что правительство объявило о выражении интересов для привлечения частного партнера для передачи 49% акций в строительстве глубоководного порта Анаклия. Государству будет принадлежать 51% акций в проекте.

Обновление: Мамука Хазарадзе, лидер партии «Лело», который является ведущей фигурой «Консорциума развития Анаклия», организации, которая ранее отвечала за строительство порта Анаклия, заявил: «мы должны были принимать суда в Анаклия с 2020 года. От государства требовалась гарантия в 50 миллионов долларов, которая была обеспечена, а не в виде подарка. Построенный порт полностью, на 100% переходил в собственность государства. Инвесторы, ведущие американские и европейские корпорации и банки. Сегодня правительство объявило, что порт будет построен в 2028 году, бюджет инвестирует 300 миллионов долларов, а государству будет принадлежать 51%. С неопределенными инвесторами, бюджетом и компаниями. Комментарии оставляю за вами».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)