Объявлен международный тендер на строительство морской инфраструктуры порта Анаклия

Министерство экономики и устойчивого развития Грузии сообщило 18 марта, что объявлен международный тендер на проектирование и строительство морской инфраструктуры порта Анаклия на Черноморском побережье в Западной Грузии.

По информации министерства, тендерная документация направлена «большую четверку компаний» (Boskalis, DEME, Jan De Nul, Van Oord). Эти компании имеют богатый опыт в проектировании и производстве морских сооружений.

В министерстве также заявили, что целесообразность направления тендерной документации на закупку работ европейским компаниям («большой четверке») была выявлена ​​в результате консультаций с международной консалтинговой компанией HAEDES B.V. «Указанная компания привлечена ООО «Морской порт Анаклия» с целью своевременного, надежного и качественного выполнения работ, подготовки технических заданий, а также отбора и оценки представленных в дальнейшем предложений», – говорится в пресс-релизе министерства.

По информации министерства, участникам было предоставлено 45 дней на то, чтобы задать уточняющие вопросы по тендерной документации и подготовить (представить) конкурсные предложения.

Техническую и финансовую оценку предложений, представленных претендентами, обеспечит специально созданная ООО «Морской порт Анаклия» тендерная комиссия совместно с международными консультантами.

«Реализация проекта порта Анаклия поможет создать тысячи новых рабочих мест, улучшить социально-экономическое положение местного населения, повысить конкурентоспособность транспортного коридора, проходящего через Грузию, привлечь новые грузопотоки через территорию Грузии, а также развитие производства и логистических услуг в окрестностях порта», – заявили в министерстве.

