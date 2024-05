Вице-президент Харрис президенту Зурабишвили: Грузинский народ рассчитывает на то, что вы защитите евроатлантическое будущее Грузии

В письме, направленном 24 мая президенту Грузии Саломе Зурабишвили, вице-президент США Камала Харрис выразила обеспокоенность по поводу законопроекта об «иностранных агентах» и приветствовала недавние шаги, предпринятые президентом Грузии для защиты демократии и евроатлантического пути Грузии, включая наложение вето на законопроект.

«Президент Байден и я с большой обеспокоенностью наблюдаем за развитием событий в Грузии. Мы опечалены такими событиями, как недавнее принятие Парламентом Грузии законопроекта об иностранных агентах, который может поставить под угрозу демократию Грузии и подорвать отношения Грузии с Соединенными Штатами и Европой. Мы приветствуем ваши недавние действия по наложению вето на эту антидемократическую инициативу и верно защищаете гражданское общество, которое находится под угрозой в Грузии», – говорится в письме.

В письме также отмечены долгосрочное партнерство США и Грузии и поддержка со стороны США демократии и евроатлантических устремлений Грузии. Там же подчеркивается, что после российского вторжения в 2008 году поддержка Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Грузии «продолжается твердо». «Мы сражались бок о бок в Афганистане, и Соединенные Штаты являются крупнейшим поставщиком иностранной помощи Грузии, помогающей построить критически важную инфраструктуру, укрепить демократические институты и модернизировать вашу армию».

«Грузинский народ четко заявляет, что хочет будущего в ЕС и НАТО. Они считают, что законопроект об иностранных агентах угрожает этому будущему, и поэтому решительно выступают против него. Они имеют полное право стремиться к такому будущему, и сила не должна использоваться для вмешательства в их свободу мирных собраний и выражения мнений», – говорится в письме.

«Мы ценим ваше лидерство и усилия по защите гражданского общества в Грузии. Ваши усилия по-прежнему будут иметь важное значение, поскольку грузинский народ рассчитывает на то, что вы защитите демократию и евроатлантическое будущее Грузии. Соединенные Штаты поддерживают вас и всех грузин в стремлении к лучшему будущему», – говорится в письме.

