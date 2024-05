Спикеры парламентов семи стран ЕС призывают Папуашвили отменить закон об иноагентах

27 мая семь спикеров парламентов европейских государств опубликовали письмо, которое они направили 24 мая председателю Парламента Грузии Шалве Папуашвили с призывом отозвать закон об иностранных агентах и оставить Грузию на пути в ЕС.

В письме спикеры отметили, что обращаются к своему грузинскому коллеге как «партнеры и друзья Грузии и самые твердые сторонники ее европейских устремлений». Они подчеркнули, что были свидетелями «замечательной политической трансформации» Грузии и «огромных усилий», вложенных в реформы, которые превратили Грузию в «пример для подражания другим претендентам». Спикеры подчеркнули: «мы с гордостью поддерживали вас и обязуемся и впредь оказывать всю необходимую помощь, чтобы вы продолжали идти по этому пути».

В письме сказано, что в прошлом году «Грузия получила четкий путь для начала переговоров о вступлении», и отметили: «мы вместе с вами празднуем ваш успех и действительно ценим силу нашего партнерства и взаимного уважения, которые мы построили за эти годы. Это позволило нам вести откровенный диалог даже по тем вопросам, по которым мы не согласны. Потому что в самых важных вопросах, в вопросах ценностей и принципов, мы всегда были едины и твердо привержены друг другу».

Однако они подчеркнули, что последние решения Грузии вызывают озабоченность, поскольку действия властей «противоречат тем ценностям и принципам, которыми вы обязались руководствоваться и которые лежат в основе ваших европейских устремлений». Они подчеркнули, что «дух и содержание» закона об «иностранных агентах» «несовместимы с европейскими нормами и ценностями», и призвали отозвать этот закон, а также начать «содержательный и инклюзивный диалог с организованным гражданским обществом и гражданами».

Спикеры также призвали власти Грузии «уважать фундаментальные ценности, поддерживая права людей на собрания, и прекратить применение насилия и запугивания против мирных демонстрантов».

«Решение о членстве в ЕС – это суверенный выбор Грузии и ее народа, как и тех, кто вступил в ЕС 20 лет назад. Этот путь не был ни гарантированным, ни легким. Непоколебимая приверженность и поддержка друзей сделали это возможным… У вас есть друзья среди нас. Мы искренне надеемся, что Грузия не дрогнет в своем стремлении использовать историческое окно возможностей, чтобы привести грузинский народ в общее пространство мира и процветания, а также свобод и ценностей. Мы верим в европейское будущее Грузии и готовы поддержать вас», – заключили спикеры.

Письмо подписали: Милош Выстрчил, председатель Сената Чешской Республики; Маркета Пекарова-Адамова, председатель Палаты депутатов Парламента Чешской Республики; Лаури Гуссар, председатель Рийгикогу Эстонии; Яэль Браун-Пиве, председатель Национальной Ассамблеи Франции; Дайга Миериня, председатель Сейма Латвии; Виктория Чмилите-Нильсен, спикер Сейма Литовской Республики; Мартин Босма, спикер Палаты представителей Нидерландов; Малгожата Кидава-Блоньска, маршал Сената Республики Польша; Шимон Холовня, маршал Сейма Республики Польша.

