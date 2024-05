Национальная Ассамблея Франции «категорически призывает» отменить закон об «иноагентах»

Национальная Ассамблея Франции приняла резолюцию по Грузии, в которой осудила антилиберальный поворот властей Грузии, выразила поддержку европейскому курсу Грузии и «категорически» призвала власти отменить закон об «иностранных агентах».

Принимая во внимание основные свободы мнений, их выражения, объединений и мирных собраний, отраженные в Конституции Грузии, ограничительный характер закона об «иностранных агентах» в отношении демократии в стране, прав человека и верховенства закона, статус кандидата в члены ЕС Грузии и важность свободного гражданского общества для борьбы с дезинформацией против ЕС, а также несоответствие закона об иностранных агентах ценностям и демократическим принципам ЕС, резолюция:

подтверждает свою «непоколебимую поддержку» европейских устремлений народа Грузии и их желания жить в процветающей стране, которая «борется с коррупцией, защищает права человека и уважает независимость СМИ»; осуждает репрессии со стороны полиции, произвольные задержания, а также запугивание и преследование со стороны полиции оппонентов власти и представителей гражданского общества и в очередной раз подтверждает право грузинского народа на свободу собраний; категорически призывает к отмене закона об иностранных агентах, учитывая, что он угрожает свободному функционированию организаций гражданского общества и существованию независимых СМИ, и что несовместим с европейскими ценностями и, следовательно, путем Грузии к членству в ЕС; Призывает власти Грузии выполнить рекомендации, изложенные в заключении Венецианской комиссии; считает, что Евросоюзу не следует открывать переговоры о вступлении с Грузией, если будет принят закон об «иностранных агентах»; призывает власти Грузии осуществить реформы, которые позволят укрепить верховенство закона и борьбу с коррупцией, «чтобы снизить доминирующую роль олигархов в общественной жизни Грузии»; Осуждает преследование журналистов и оппонентов власти, в том числе бывшего президента Михаила Саакашвили; считает, что закон об иностранных агентах противоречит первому, второму и девятому условиям, определенным Еврокомиссией для Грузии; Призывает власти Грузии еще раз подтвердить европейскую приверженность Грузии, провести необходимые реформы и укрепить верховенство закона, демократию и основные свободы, а также выполнить все условия, поставленные перед страной после предоставления статуса кандидата; просит Еврокомиссию представить промежуточный отчет о прогрессе Грузии в выполнении девяти шагов.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)