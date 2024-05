Лидеры Германии и Франции: правительство и правящая партия Грузии отклонились от пути в ЕС

Less than a minute

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением в ответ на принятие Парламентом Грузии законопроекта об «иностранных агентах». В заявлении говорится:

«Мы, Германия и Франция, глубоко обеспокоены ситуацией в Грузии.

Обе наши страны твердо поддерживали европейский путь Грузии и активно поддержали решение Европейского совета предоставить ей статус кандидата в декабре 2023 года.

С глубокой печалью отмечаем решение властей и правящей партии Грузии отклониться от этого пути, действуя против наших общеевропейских ценностей и чаяний грузинского народа, как это произошло путем принятия т.н. закона «о прозрачности иностранного влияния».

Европейский путь Грузии прописан, но скорость и направление прогресса зависят от Грузии».

