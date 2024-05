FT: Несколько стран-членов ЕС требуют ограничительных мер для Грузии из-за закона об «иноагентах»

22 мая газета Financial Times публикует информацию, что на встрече министров иностранных дел ЕС 27 мая несколько стран-членов ЕС, в том числе Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция, потребуют обсуждения вопроса санкций против Грузии, в том числе принятия ограничительных мер против представителей «Грузинской мечты», поддерживающих закон об «иноагентах». Подобный шаг является ответом на противоречивую позицию властей «Грузинской мечты» по закону.

Financial Times отмечает, что, по словам дипломатов ЕС, ограничительные меры включают отмену безвизового режима в ЕС для граждан Грузии, а также целевые санкции против грузинских чиновников и замораживание финансирования ЕС. Кроме того, Financial Times подчеркивает, что европейские столицы рассматривают «различные меры давления на власти Грузии», как об этом говорят официальные лица, знакомые с ситуацией.

Издание также отмечает, что Евросоюз, скорее всего, будет действовать медленнее, чем Вашингтон, поскольку некоторые страны опасаются, что приостановка безвизового режима может привести к обратной реакции на фоне того, когда в последние недели десятки тысяч грузин, накинувшие себе на плечи флаги ЕС, выходят на улицы в знак протеста против закона.

«Нужно быть осторожным, чтобы не нацелиться не на тех людей», — сказал изданию один из дипломатов Евросоюза. FT также пишет, что Венгрия поддерживает власти Грузии, что может еще больше отсрочить введение каких-либо санкций Евросоюзом, поскольку соответствующее решение 27 стран-членов блока принимается единогласно. Издание отмечает, что в Будапеште принят аналогичный закон и «создано специальное агентство по проверке иностранного финансирования, получаемого оппозиционными политиками, СМИ и неправительственными организациями».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)