Президент призвала диаспору к «полной мобилизации» на октябрьских выборах

В своем обращении 27 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к «полной мобилизации» грузин, проживающих за границей, для участия в октябрьских парламентских выборах – решающем голосовании, которое она недавно назвала «референдумом» о будущем страны.

«Наше будущее в ваших руках, ваш голос будет очень важен, и я жду вас в Грузии или в стране, где вы живете, чтобы показать нам, сказать нам, какое будущее вы хотите для Грузии», — сказала Зурабишвили «более чем миллиону» грузинских эмигрантов.

По словам президента, ее обращение приурочено к «Дню диаспоры», который вопреки обычаям и по неизвестным ей причинам в этом году не отмечался.

Говоря о видение предстоящих выборов (Грузинская хартия), которое она представила во время празднования Дня независимости 26 мая, президент сказала, что диаспора имеет «большое значение» в этом «плане».

«Когда на карту поставлен курс (внешней политики), ориентация, будущее нашей страны: будет ли это европейская страна в близких, тесных отношениях с нашими партнерами или изолированная, какая-то неороссийская страна – ваша роль и ваше участие в этом решении очень важно», — сказала Зурабишвили.

В последние несколько месяцев президент, а также оппозиционные партии и организации гражданского общества призывали к более активному участию диаспоры в октябрьских выборах, где голоса грузин, проживающих за рубежом, могут оказаться решающими. Однако призывы к правительству Грузии сделать больше для облегчения реализации избирательных прав грузинских эмигрантов в основном остались без ответа.

