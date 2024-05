Грузия отмечает День независимости

26 мая Грузия отмечает 106-летний юбилей провозглашения Первой независимой Демократической Республики и 33-ю годовщину восстановления независимости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к гражданам, собравшимся по случаю праздника на площади Свободы. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе, председатель Парламента Шалва Папуашвили и министр обороны Ираклий Чиковани также поздравили граждан Грузии с Днем независимости, после чего традиционно состоялась церемония принятия присяги новобранцами грузинской армии.

Выступление президента Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили обратилась к Силам обороны Грузии и поблагодарила их за вклад в сохранение независимости Грузии. По словам президента, Грузия никогда не забудет героев прошлого, которые мужественно боролись за ту свободу, которую имеет сегодня Грузия, защита которой является обязанностью каждого грузина.

Президент также обратился к тем грузинам, которые считают, что независимость и европейское будущее Грузии находятся под угрозой из-за событий вокруг закона об «иностранных агентах» и антизападной риторики правящей партии: «не поддавайтесь безнадежности, эта страна и ее независимость была принесена, сохранена вами, гражданами этой страны и сегодня мы должны укреплять и усиливать ее».

Президент отметила, что как дочь эмигрантов во Франции, издалека сражавшихся за независимость Грузии, которую страна получила ненадолго ​​в 1918 году, и в то же время как человек, подписавший соглашение с российской армией о мирном выводе войск Грузии, она считает себя обязанным перед своими предками и своей страной: «сделать все для независимости этой страны и ее европейского будущего». Президент Зурабишвили подчеркнула, что люди, которые видели Грузию до ее независимости, и поколение, которое никогда не видело Грузию под чьей-то властью и не представляет себе, что значит потерять свободу, никому не позволят отобрать то, что Грузия строила, и никому не подчиниться она».

«Никто не может заставить сегодняшнюю Грузию снова жить под чужими убеждениями, догмами и оковами; Вот почему я твердо верю, что никто и никогда не сможет вернуть Грузию в прошлое. Я верю и хочу вас заверить, что мы не в тупике, не движемся по замкнутому кругу, и ни безысходности, нигилизму нет среди нас места. Судьба нашей страны в наших руках, и мы должны сами найти решение. Как президент этой страны, гарант безопасности ее независимости и внешней политики, я вижу свою ответственность в поиске этих решений. Решение есть, и перед нами четко видно, какое это решение», – сказала президент.

Президент заявила, что сохранение европейского пути Грузии является краеугольным камнем этого решения. «Сегодня, когда над нами нависает призрак России, партнерство и сближение с Европой и Америкой — это верный путь к укреплению нашей независимости, мира и стабильности. Тот, кто саботирует и вредит этому пути, попирает мирное и безопасное будущее нашей страны, путь к тому, чтобы стать полноправным членом свободного и демократического мира. Европейский Союз – это пространство свободы, куда ни одна страна не вступала без воли ее и ее народа, это путь открытости, справедливости и развития. Это место, где защищены даже самые маленькие нации, их языки, вера, самобытность и традиции. Это союз, где защищены человек, семья, его безопасность, здоровье, социальное положение, его личная жизнь, его достойная старость, где защищены все его права».

«Европейский Союз по своей сути и идее создан для мира, в Европе не существует ни одной партии войны, ни одна война не была начата Европой с момента его основания. Вместо этого настоящая партия войны одна и только одна, которую мы видим сегодня даже на наших оккупированных территориях, – российский империализм. А Европейский Союз предстает перед нами как союз свободных наций, в рамках которого нашей стране предоставляется возможность сохранять свою независимость и развиваться в мирной и безопасной среде», – заявила Саломе Зурабишвили.

Президент также сказала, что 33 года назад Грузия пошла по западному пути и что европейские и американские партнеры всегда были рядом с Грузией, «поддерживая строительство и развитие нашего государства». Они поддержали нас морально, политически, финансово и институционально». «Сегодня меня удивляет тот факт, что мне приходится убеждать некоторых людей в том, кто враг, а кто друг», – добавила президент.

По словам президента, второй краеугольный камень выхода – стабильность. «В этом регионе и в этой геополитической ситуации для нас нет другого решения, кроме мирных процессов. Революции, государственные перевороты, разрушения или дестабилизация не являются и не могут быть решением. Мы прекрасно знаем, что снаружи оно на руку только нашему врагу, а внутри – способствует представлению мирного процесса в виде диверсии, запугиванию, репрессиям и, наконец, укреплению авторитарного режима. Единственный путь сохранения стабильности проходит только и только через выборы».

«На этих выборах нам предстоит сделать главный выбор: либо европейская, демократическая, независимая Грузия, либо подконтрольная России, авторитарная и изолированная Грузия! А такой выбор называется всенародным референдумом. Вот почему предстоящие выборы будут иметь для этой страны такое же значение, как выборы 1918 года или референдум 1991 года, то есть историческое решение страны! Голос народа и воля народа должны возродить грузинскую нацию и восстановить веру в себя и свои возможности», – сказала президент.

Саломе Зурабишвили отметила, что будущее Грузии должно быть спасено с помощью «десоветизации». «Мы должны искоренить все, что было характерно тому темному прошлому – изоляцию, войну, образ несуществующего врага, заговоры и их теории, противостояние, репрессии, цензуру, подслушивание, доносы, секретные записи, компрометирующие документы, рабство, неверность, ложь, отчуждение, страх и конформизм. Прошлое следует оставить в прошлом. То, что мы слышим и в чем участвуем сегодня, — это конец старой эпохи и начало новой эпохи. Мы должны освободиться от прошлого и освободиться от оккупации. Единственный, мирный и реальный путь деоккупации – это европейский путь, который не предполагает каких-либо тайных сделок или ложных обещаний, вместо этого мы можем реально пообещать обществу оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона перспективу совместного развития, реальную защиту прав человека и настоящего мира, без военных баз и мобилизации».

Президент также заявила, что судебная система должна быть освобождена, поскольку «справедливость и право на справедливый суд являются требованиями всех наших граждан». При этом, по ее словам, европейский путь проходит через освобождение экономики и бизнеса. По словам президента, европейское законодательство защищает бизнес от всех видов незаконного или политического вмешательства, улучшает бизнес-среду в целом и дает возможность для появления и роста нового потенциала. Президент отметила, что социальная жизнь также должна быть освобождена, чтобы защитить частную, семейную, трудовую и общественную жизнь каждого; Культура, которую невозможно подвергнуть цензуре, поскольку она имеет реальный шанс конкурировать с любой европейской страной и достойно занять ее место; Спорт, для того, чтобы никто не мог взять на себя ответственность за исторические победы спортсменов, как это происходит при тоталитарных режимах.

«Этот путь освобождения необходимо пройти обязательно, и мы не сможем пройти этот путь, если это не коснется также и политического пространства. Что такое советский пережиток, как не однопартийность, монополия одной партии над всеми государственными институтами и общественными структурами – советский пережиток – это подчинение государственных интересов интересам вождя и партии. Наш менталитет и память должны быть освобождены от советских пережитков. Именно на этой освобожденной памяти и должно строиться наше будущее, чтобы мы никогда не позволили советскому прошлому повториться. Главный защитник всего этого – свободное общество и свободное мышление – свободное от давления и страха – независимый человек в независимой стране. Да здравствует независимая и свободная Грузия, поздравляю», – добавила президент.

Выступление премьер-министра Ираклия Кобахидзе

В своем выступлении премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что «на протяжении 3000 лет грузины верно трудились, сражались и жертвовали собой ради независимости Грузии. На перекрестке империй именно эта верность и самопожертвование позволили нашей маленькой, но гордой стране сохранить свою свободу и государственную независимость. Я преклоняюсь перед каждым героем, отдавшим свою самое драгоценное, свою жизнь за независимость Грузии».

По его словам, после восстановления независимости в 1991 году «Грузия идет своеобразным путем Моисея, который, я уверен, обязательно приведет нас к «земле обетованной». «Наша «земля обетованная», то есть грузинская мечта, к 40-летию восстановления независимости Грузии – жить в единой и сильной Грузии в 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами, в единой и сильной Грузии, единая и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году», – сказал премьер-министр.

«За последние 34 года Грузия прошла через множество испытаний. В начале 90-х мы прошли три войны. В период с 2004 по 2012 год мы пережили утрату фактической независимости, авторитаризм, агентурное правление и четвертую войну. Неопытность общества и предательство политиков стоили нашей стране временной потери 20 процентов территории. С 2012 года и по сегодняшний день мы пережили множество попыток подорвать суверенитет и независимость Грузии, особенно за последние 4 года… Однако сегодня грузинское общество гораздо более опытно, чем оно было в первые годы восстановления независимости, и страной управляет власть, которая стоит на страже суверенитета и независимости Грузии и ее национальных интересов», – сказал Кобахидзе.

«Единство и разумные шаги народа и избранной им власти дали нам возможность сохранить мир в стране на протяжении последних 2 лет, несмотря на экзистенциальные угрозы и многочисленные предательства, в том числе предательства президента Грузии», – заявил премьер-министр.

По его словам, происходящие в современном мире процессы «с особой ясностью показали нам, что суверенитет является наиболее эффективной гарантией безопасности страны. Вот почему сегодня, как никогда, мы должны быть осторожны в вопросе государственной независимости Грузии. Именно поэтому сегодня, как никогда, мы должны заботиться о трех столпах национальной идентичности Грузии – отчестве, языке и вере. Вот почему сегодня, как никогда, мы должны заботиться друг о друге и победить ненависть, ведь то, что было разрушено враждой, можно восстановить только любовью».

«В течение 3 тысячелетий грузины спасали нашу маленькую страну, находящуюся в эпицентре противостояния между империями, именно любя родину и друг друга. Великие империи появлялись и исчезали, потому что их единственной движущей силой были жадность и ненависть. Наша страна, защитившая свою землю, язык и веру и не забывшая любви Бога, родины и человека, на протяжении веков находилась под покровительством Бога. Под покровительством Бога, трудом и борьбой каждого из нас мы обязательно реализуем грузинскую мечту и создадим единую и сильную Грузию, которая займет свое законное место в общей европейской семье с суверенитетом, достоинством и ценностями», – добавил премьер-министр.

