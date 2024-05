Заместитель министра финансов подал в отставку

Мирза Гелашвили, заместитель министра финансов Грузии, объявил о своей отставке 25 мая. Хотя он и не уточнил причину своего решения, Гелашвили в своем коротком заявлении подчеркнул свою приверженность европейской интеграции и заявил, что «будущее Грузии находится в Европе».

Гелашвили принял такое решение на фоне беспрецедентно высокой напряженности между Грузией и ее западными партнерами. Соединенные Штаты уже объявили о санкциях против должностных лиц, ответственных за закон об «иностранных агентах», и членов их семей. В то же время в Конгрессе и Сенате США инициированы два законопроекта о Грузии.

“Моим коллегам и партнерам, особенно тем, с кем я не смог попрощаться лично в последние несколько недель, я благодарю вас за сотрудничество и желаю успехов!” – написал Гелашвили.

Днем ранее другой заместитель министра финансов Георгий Какауридзе заявил, что многие западные организации и страны выступают против вступления закона в силу в его нынешнем виде. По его словам, «целесообразно» внести изменения в закон.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)