Мирза Гелашвили, бывший заместитель министра финансов; Фото: Министерство финансов Грузии
Новости

Заместитель министра финансов подал в отставку

Civil.ge Send an email 25/05/2024 - 16:33
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Мирза Гелашвили, заместитель министра финансов Грузии, объявил о своей отставке 25 мая. Хотя он и не уточнил причину своего решения, Гелашвили в своем коротком заявлении подчеркнул свою приверженность европейской интеграции и заявил, что «будущее Грузии находится в Европе».

Гелашвили принял такое решение на фоне беспрецедентно высокой напряженности между Грузией и ее западными партнерами. Соединенные Штаты уже объявили о санкциях против должностных лиц, ответственных за закон об «иностранных агентах», и членов их семей. В то же время в Конгрессе и Сенате США инициированы два законопроекта о Грузии.

“Моим коллегам и партнерам, особенно тем, с кем я не смог попрощаться лично в последние несколько недель, я благодарю вас за сотрудничество и желаю успехов!” – написал Гелашвили.

Днем ранее другой заместитель министра финансов Георгий Какауридзе заявил, что многие западные организации и страны выступают против вступления закона в силу в его нынешнем виде. По его словам, «целесообразно» внести изменения в закон.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

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Civil.ge Send an email 25/05/2024 - 16:33
11 1 minute read

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