The Hill: Джо Уилсон инициирует законопроект о санкциях против грузинских официальных лиц из-за закона об «иноагентах»

19 мая газета The Hill распространила информацию, что конгрессмен США Джо Уилсон разрабатывает законопроект, который предусматривает введение санкций, в том числе запрет на выдачу виз, в отношении тех представителей властей Грузии, которые ответственны за принятие закона об «иностранных агентах». Законопроект Уилсона, как и аналогичное законодательство в Сенате, направлен на то, чтобы предостеречь «Грузинскую мечту» не преодолевать президентское вето и отменить закон. В противном случае США грозят им конкретными последствиями.

«Ситуация в Грузии душераздирающая. Грузинский народ является воплощением свободы и продолжает вдохновлять американцев… К сожалению, пророссийская власть (Грузинской мечты) выступает против патриотически настроенных грузин, которые отказываются жить в темные кремлевские времена. Репрессии в отношении свободолюбивых грузин должны быть прекращены. США продолжают настоятельно призывать (власти Грузии) вернуться к демократическим нормам и ценностям», — сказал Уилсон The Hill.

По информации The Hill, законопроект, который, как ожидается, будет представлен в понедельник, 20 мая, сравнительно легко пройдет слушания в Комитете по иностранным делам Палаты представителей.

Законопроект Уилсона также требует от администрации Байдена подготовить отчет о российских разведывательных активах в Грузии, а также о степени китайского влияния и вредоносного китайско-российского сотрудничества в стране. Он также требует от исполнительной власти отчитываться перед Конгрессом «о связи неправомерного политического влияния, клептократии и элитной коррупции в Грузии», особенно если их целью является помощь России.

Законопроект также требует предоставления информации о лицах в Грузии, которые могли уклониться от международных санкций, введенных против России после ее вторжения в Украину в 2022 году. Кроме того, он также призывает ввести санкции против лиц, которые работают от имени власти и предположительно причастны к нарушениям прав человека.

Законопроект направлен на поддержку оппозиции Грузии в случае вступления в силу закона об иностранных агентах и ​​предполагает создание «рабочей группы по мониторингу демократии», которая будет следить за демократическим процессом перед выборами. В случае отмены закона об иностранных агентах законопроект предлагает ввести определенные привилегии, в том числе углубление торговых отношений, расширение возможностей для грузин путешествовать и учиться в США, а также экономическую помощь. Кроме того, он призывает президента США обеспечить обучение, поддержку и оборонное оснащение, чтобы помочь Грузии защититься от российской агрессии.

Однако привилегии, предложенные Уилсоном в законопроекте, будут активированы только в том случае, если исполнительная власть подтвердит, что Грузия добивается «значительного и устойчивого прогресса на пути к возрождению своей демократии, что будет подтверждено минимум справедливыми и свободными выборами и сбалансированной предвыборной средой».

«Необходимо признать прогресс, достигнутый грузинским народом и гражданским обществом в построении инновационного и продуктивного общества, проникнутого духом демократии», – говорится в законопроекте Уилсона.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)