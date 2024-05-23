Содокладчики ПАСЕ призывают правящую партию не преодолевать вето на закон об «агентах»
После публикации Венецианской комиссией своего заключения по проекту закона об «иностранных агентах» содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по делам Грузии Клод Керн и Эдит Эстрелла 22 мая призвали власти Грузии не преодолевать вето президента и отменить этот законопроект.
«Наши грузинские коллеги попросили нас предоставить авторитетные правовые аргументы относительно наших опасений по поводу «Закона о прозрачности иностранного влияния». Эти аргументы нашли отражение в заключении Венецианской комиссии, которое было запрошено председателем ассамблеи», – заявили содокладчики.
В официальном пресс-релизе ПАСЕ со ссылкой на Венецианскую комиссию говорится, что «в Грузии уже есть всеобъемлющая правовая база для регулирования финансирования и прозрачности НПО и СМИ». Содокладчики полагают, что вместо этого власти могут сосредоточиться на укреплении существующих рамок, «если в этом есть объективная необходимость, в тесном сотрудничестве с Советом Европы».
Содокладчики выражают готовность продолжить диалог с властями Грузии и обществом по этому вопросу, в рамках текущей процедуры мониторинга в стране. Кроме того, 24 мая в Вильнюсе на заседании Постоянного комитета планируются дебаты Парламентской ассамблеи Совета Европы о проблемах демократии в Грузии.
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