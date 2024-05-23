Площадь Европы вечером, 11 мая, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Новости

Содокладчики ПАСЕ призывают правящую партию не преодолевать вето на закон об «агентах»

Civil.ge Send an email 23/05/2024 - 10:15
0 1 minute read

После публикации Венецианской комиссией своего заключения по проекту закона об «иностранных агентах» содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по делам Грузии Клод Керн и Эдит Эстрелла 22 мая призвали власти Грузии не преодолевать вето президента и отменить этот законопроект.

«Наши грузинские коллеги попросили нас предоставить авторитетные правовые аргументы относительно наших опасений по поводу «Закона о прозрачности иностранного влияния». Эти аргументы нашли отражение в заключении Венецианской комиссии, которое было запрошено председателем ассамблеи», – заявили содокладчики.

В официальном пресс-релизе ПАСЕ со ссылкой на Венецианскую комиссию говорится, что «в Грузии уже есть всеобъемлющая правовая база для регулирования финансирования и прозрачности НПО и СМИ». Содокладчики полагают, что вместо этого власти могут сосредоточиться на укреплении существующих рамок, «если в этом есть объективная необходимость, в тесном сотрудничестве с Советом Европы».

Содокладчики выражают готовность продолжить диалог с властями Грузии и обществом по этому вопросу, в рамках текущей процедуры мониторинга в стране. Кроме того, 24 мая в Вильнюсе на заседании Постоянного комитета планируются дебаты Парламентской ассамблеи Совета Европы о проблемах демократии в Грузии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

Tags
Civil.ge Send an email 23/05/2024 - 10:15
0 1 minute read

მსგავსი/Related

Суд оштрафовал участников акций протеста против закона об иноагентах

22/05/2024 - 15:35

Отклики на заключение Венецианской комиссии по закону об «иноагентах»

22/05/2024 - 14:53

FT: Несколько стран-членов ЕС требуют ограничительных мер для Грузии из-за закона об «иноагентах»

22/05/2024 - 14:29

Петер Фишер: Если будет принят закон об «иноагентах», Германия не будет голосовать за начало переговоров о вступлении Грузии в ЕС

22/05/2024 - 10:50
Back to top button