«Грузинская мечта» критикует Венецианскую комиссию за «необоснованное» заключение о законе об «иноагентах»

21 мая, после того как Венецианская комиссия опубликовала свое заключение относительно закона об «иностранных агентах», в котором «настоятельно рекомендует» правящей «Грузинской мечте» отменить его, член парламентского большинства правящей партии Саломе Курасбедиани провела пресс-конференцию, на которой мнение комиссии назвала «необоснованным», «неправильным» и даже «парадоксальным».

«Заключение Венецианской комиссии еще раз подтвердило отсутствие каких-либо юридических или иных аргументов против грузинского закона о прозрачности», – сказал Курасбедиани, подчеркнув, что заключение Венецианской комиссии является очередной неудачной попыткой обвинить «Грузинскую мечту».

«В заключении Венецианской комиссии мы находим множество необоснованных и противоречивых правовых суждений, а также ряд грубых искажений фактов», – сказал Курасбедиани, добавив, что это «усиливает радикализацию конкретных групп».

Что касается первого пункта заключения Венецианской комиссии, в котором говорится, что дополнительные поправки к закону не были опубликованы сразу после его принятия в третьем чтении, «Грузинская мечта» заявляет, что эта информация неверна. Венецианская комиссия имела в виду изменения, внесенные в закон о наказании физических лиц, которые появились в законе после его окончательного чтения. Курасбедиани же утверждает, что изменения не были приняты тайно, и их обсуждение происходило открыто.

Курасбедиани заявила, что Венецианская комиссия ошибалась, заявив, что время рассмотрения законопроекта было ограничено, и отметилп, что в рассмотрении законопроекта принимали участие «радикальная оппозиция» и неправительственные организации.

Она также заявила, что мнение Венецианской комиссии «пропитано предвзятой оценкой, как будто протесты были совершенно мирными, тогда как наше общество, мы все видели в прямом эфире многочисленные факты нападений на сотрудников правоохранительных органов, штурма здания Парламента Грузии, насильственного блокирования входов и нанесения материального ущерба».

«Немыслимо, чтобы Венецианская комиссия, которая до сих пор занималась правовым анализом документов, перешла к политической оценке уличных акций. Такой подход комиссии также наглядно свидетельствует о ее т.н. объективности, что, как правило, не оставляет места для правового анализа последующих частей заключения указанной комиссии», – сказал Курасбедиани.

Она выделила несколько аспектов критики заключения со стороны «Грузинской мечты»:

Во-первых, все нормы, к которым апеллирует Венецианская комиссия в своем заключении, «не могут обеспечить ни обязанность сектора НПО по заполнению финансовой декларации, ни прозрачность их финансов». «Соответственно, указание комиссии о том, что финансовая часть грантов, получаемых неправительственными организациями, является прозрачной, не соответствует действительности», – сказал Курасбедиани.

Во-вторых, Курасбедиани раскритиковала сравнение в пункте 38 мнения о том, что грузинское законодательство очень похоже на законы России, Венгрии и Кыргызстана, заявив, что «таким манипулятивным и нелогичным подходом комиссия пытается заклеймить грузинский закон».

И третье, в связи 31-м, 62-м, 83-м и 99-м параграфами она заявила, что Венецианская комиссия «фактически заявила, что мы не можем требовать прозрачности от неправительственных организаций».

«Заключение Венецианской комиссии, как я уже отметила, полно политических посылов, лишено правовых и профессиональных обоснований и содержит ряд фактически неверных сведений», – сказал Курасбедиани.

«Наконец, Венецианскую комиссию вынудили даже написать, что прозрачность НПО и СМИ — это плохо и недемократично! Конечно, все это подрывает доверие к этому институту и ​​ценностям, которым он призван служить», – сказала она, добавив, что «парадоксальна позиция Венецианской комиссии о том, что информация о финансовых доходах и расходах НПО должна быть скрытой для общества, это печально и разочаровывает».

