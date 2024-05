Отклики на заключение Венецианской комиссии по закону об «иноагентах»

Венецианская комиссия 21 мая в ускоренном порядке опубликовала заключение относительно закона об «иностранных агентах», в котором «настоятельно рекомендует «Грузинской мечте» отменить закон.

«Civil Georgia» предлагает международные и местные отклики на заключение Венецианской комиссии:

Местные отклики

Правящая команда

Каха Каладзе, «Грузинская мечта», мэр Тбилиси: «Вчера было опубликовано заключение Венецианской комиссии, которое доказывает только одно: нет никаких правовых или иных аргументов против закона о прозрачности. К сожалению, вместо правового суждения Венецианская комиссия представила нам политически предвзятую оценку, где искажаются факты, и заявила, что закон следует отозвать, однако не сочла нужным предоставить правовое обоснование или содержательную аргументацию. Венецианская комиссия выступает с рекомендацией Грузии не требовать прозрачности гражданских организаций и СМИ, оказывается, все это недемократические действия. Конечно, население Грузии ожидало от Венецианской комиссии аргументированных, профессиональных рассуждений и конкретных аргументов, однако вместо этого мы получили политические послания от конкретных групп. Указанное заключение, которое было опубликовано, насыщено только политическими посылами и без каких-либо правовых замечаний, никакой предметной дискуссии и никаких объяснений, почему прозрачность — это плохо».

Нино Цилосани, депутат Парламента, «Грузинская мечта»: «Уже легко понять, что будь то заключение Венецианской комиссии или другой международный отклик, единственное, чему это служит, – это поднятию протестного заряда внутри и никак не откликается на содержательные комментарии к этому закону… сам факт того, что Венецианская комиссия говорит, что оказывается, что в Грузии уже есть законодательство, обеспечивающее прозрачность грантов и этого финансирования, и масса подобных фактических ошибок, не соответствующих действительности , еще раз уьеждает грузинскую общественность, что как бы громко ни звучало название того или иного учреждения, будь то Венецианская комиссия или кто-либо другой, не может быть выше того и не может стоять выше того, что является здравым смыслом и здравым мышлением, с чем, я думаю, грузинское общество очень правильно рассудило, решило и поддерживает закон о прозрачности».

Гурам Мачарашвили, депутат Парламента, «Сила народа»: «Написала бы комиссия в конце «Нет российскому закону», вот это и было содержание. Помимо правовых замечаний, был описан весь политический процесс, который совершенно находится за пределами компетенции Венецианской комиссии. Это организация, которая пишет правовое заключение на законопроект. То есть она пишет правовые замечания по проектам законов. За исключением двух-трех предложений, мы увидели практически политическую акцию – «Нет российскому закону», которая, по сути, провалилась в Грузии… В конце концов даже Венецианскую комиссию вынудили сказать, что прозрачность – это плохо».

Оппозиция

Мамука Хазарадзе, «Лело за Грузию»: «К сожалению, заключение Венецианской комиссии делает невозможным начало переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз и дает странам-членам ЕС повод начать работу над приостановкой визовой либерализации. Это результат «политики русской мечты». Это прямое послание! «Российский закон» нарушает обязательства, взятые на себя Грузией по Европейской конвенции. После этого и говорить нечего, власть «мечты» предает декларированные и установленные конституцией интересы Грузии!».

Тинатин Бокучава, «Единое национальное движение»: «Проще говоря, игнорирование рекомендаций Венецианской комиссии саботирует европейское будущее нашей страны. Российское правительство Иванишвили, используя безликих лоялистов, не только открыто заявляет, что не будет выполнять рекомендации Венецианской комиссии, но и нападает на Венецианскую комиссию и ставит под сомнение ее компетентность».

Паата Манджгаладзе, «Стратегия Агмашенебели»: «Как можно говорить о Венецианской комиссии, что Венецианская комиссия дает политические оценки. Вы (Грузинская мечта) отошли от реальности. Что сказала Венецианская комиссия, если коротко, что это российский паспорт и с этим российским паспортом в Европу нельзя попасть».

Михаил Даушвили, «За Грузию»: «Исходя из правовых суждений и аргументов, Венецианская комиссия напрямую… очень строго призвала (Грузинскую) «мечту» отменить этот закон. Весь аргумент «мечты» заключался в том, чтобы они вступили в дискуссию по содержанию, и Венецианская комиссия объяснила абсолютно содержательно, почему этот закон нельзя было принимать и почему его следует отменить сейчас».

Хатиа Деканоидзе, парламентская оппозиция «Еврооптимисты»: «Думаю, что столь жесткий вывод, где Венецианская комиссия прямо говорит о принятом законопроекте… о том, что этот закон следует немедленно отозвать и отменить, очень редкое явление».

Международные отклики

Мария Пейчинович Бурич, генеральный секретарь Совета Европы: «Призываю власти Грузии выполнить рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы и привести закон о прозрачности иностранного влияния в соответствие с европейскими стандартами. Совет Европы готов помочь».

Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы: «Как председатель Комитета министров Совета Европы, благодарю Венецианскую комиссию за настойчивую рекомендацию отменить закон об «иностранном влиянии» и надеюсь, что лидеры Грузии сделают это»

Маргус Цахкна, министр иностранных дел Эстонии: «Настоятельная рекомендация Венецианской комиссии Совета Европы об отмене закона об «иностранном влиянии» должна стать четким сигналом руководству Грузии не принимать его и вернуть Грузию к европейским нормам и принципам».

Пятрас Ауштрявичюс, депутат Европарламента: «Венецианская комиссия приходит к выводу, что правовые ограничения в отношении «иностранных агентов» несовместимы со строгими критериями, определенными Европейской конвенцией по правам человека и Международным пактом о гражданских и политических правах, и не соответствуют требованиям законности, легитимности, необходимости и соразмерности в демократическом обществе. Это российский закон».

