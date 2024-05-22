Посол Германии в Грузии Петер Фишер. Источник: скриншот из интервью посла изданию Movement
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Петер Фишер: Если будет принят закон об «иноагентах», Германия не будет голосовать за начало переговоров о вступлении Грузии в ЕС

Civil.ge Send an email 22/05/2024 - 10:50
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Посол Германии в Грузии Петер Фишер заявил в беседе с представителями СМИ 21 мая заявил, что если закон об «иностранных агентах» будет принят в его нынешнем виде, Германия не поддержит начало переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Посол также отметил, что Европейский совет, как это обычно бывает в других случаях, примет единогласное решение, начинать ли переговоры о вступлении с Грузией или нет. «Все государства должны сказать «да», и я могу сказать вам от имени Германии: мы не скажем «да», если этот закон будет принят в его нынешнем виде», – заявил посол Фишер.

Посол подчеркнул, что все страны-кандидаты в члены ЕС должны соответствовать определенным стандартам, чтобы продолжить путь в ЕС. Говоря о совместном заявлении канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, посол сказал: «в нашем понимании Грузия уже отклонилась от европейского пути» и добавил, что закон об «иностранных агентах» ставит страну ниже минимального стандарта, необходимого для дальнейшего прогресса на пути в ЕС.

Посол Фишер отказался объяснить, почему правительство Грузии уверено, что даже если закон будет принят, переговоры о вступлении в ЕС могут быть открыты для Грузии, заявив: «думаю, что грузинский народ должен решить, что, по его мнению, является правильной интерпретацией этого».

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Civil.ge Send an email 22/05/2024 - 10:50
11 1 minute read

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