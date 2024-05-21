Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал ВВС Чарльз Браун. Источник: Defense.gov
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Объединенный комитет начальников штабов США: НАТО «глубоко обеспокоено» российским влиянием в Грузии

Civil.ge Send an email 21/05/2024 - 20:10
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Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал ВВС Чарльз Браун заявил на совместной пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином 20 мая после заседания Контактной группы по обороне Украины, что НАТО «глубоко обеспокоено» российским влиянием в Грузии и «наблюдает» за ситуацией там. Он также заявил, что НАТО остается приверженной суверенитету Грузии.

Он отвечал на вопрос, может ли НАТО что-нибудь сделать, чтобы помочь Грузии противостоять попыткам России расширить свое влияние.

На второй вопрос, влияют ли происходящие в Грузии события на стремление Грузии в НАТО, генерал Браун сказал, что он не политик, чтобы говорить «да» или «нет», но с его точки зрения как военнослужащего, «речь идет об обеспечении безопасности разных странах, также как и граждан этих стран».

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Civil.ge Send an email 21/05/2024 - 20:10
17 1 minute read

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