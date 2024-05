«Грузинская мечта» обвиняет США в шантаже и возлагает на них ответственность за улучшение двусторонних отношений

Политсовет правящей «Грузинской мечты» 21 мая распространил заявление по поводу законопроекта, инициированного в Конгрессе США, заявив, что законопроект еще не принят и перспектива его принятия «весьма туманна». Согласно заявлению, США совершают ошибку, шантажируя Грузию, чтобы она «торговала своим суверенитетом» и взамен добивалась улучшения отношений с Америкой. «Грузинская мечта» возлагает полную ответственность за улучшение американо-грузинских отношений на американскую сторону.

Инициированный в Конгрессе законопроект (Megobari Act – Mobilizing and Enhancing Georgia’s Options for for Building Accountability, Resilience and Independence Act – Закон о мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости. Слово «Мегобари» на грузинском языке означает «Друг») предусматривает либерализацию визового режима и соглашение о свободной торговле с Грузией при условии, что «Грузинская мечта» отменит закон об иностранных агентах, прекратит антизападную риторику и вернется на демократический вектор развития. В то же время законопроектом предусмотрены санкции в случае невыполнения этих условий. Правящая партия «Грузинская мечта» отмечает, что законопроект еще не принят и перспективы его принятия неясны, добавляя, что за последние годы подобные специальные законопроекты по Грузии уже дважды инициировались в Конгрессе, но в итоге ни один из них не увидел дневного света.

«Грузинская мечта» заявляет, что первой и основной причиной принятия закона об «иностранных агентах» и антизападной риторики в Грузии является поляризация, которая вызвана, главным образом, усилиями финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и их попытками организовать революцию. В то же время правящая партия утверждает, что Грузия является постоянной мишенью нападок со стороны американских политиков, поэтому их встречают одной и той же риторикой. Исходя из сложившейся ситуации, «Грузинская мечта» заявляет, что альтернативы принятию закона нет и ответственность за улучшение отношений лежит на США. «Грузинская мечта» добавляет, что «для этого нужно не давать обещаний с совершенно туманной перспективой и оскорбительным шантажом, а проявлять уважение к грузинскому государству и грузинскому народу». «К сожалению, ряд американских политиков и чиновников допускают ошибку за ошибкой и вновь разговаривают с Грузией на языке шантажа».

«Власть Грузии не играет. Мы принимаем Закон о прозрачности НПО, потому что не видим другого способа успокоить страну. Как уже говорилось, с 2020 года НПО уже дважды пытались организовать революцию в этой стране, и мы не можем ждать третьей попытки сложа руки. Для нас этот закон не предмет торговли, а эффективное средство защиты суверенитета Грузии, и мы не можем торговать суверенитетом страны ни при каких обстоятельствах. Мы также не можем оставить без ответа несправедливые нападки на Грузию. Это наша ответственность перед грузинским народом, который дал нам мандат на управление страной», – говорится в заявлении.

Правящая партия утверждает, что достойное отношение к Грузии должно было быть выражено совершенно по-другому. В условиях такого отношения «США доказали бы, что являются стратегическим партнером Грузии, а именно, без каких-либо условий предоставили бы визовую либерализацию гражданам Грузии и подписали бы соглашение о свободной торговле; США инвестировали деньги в экономику Грузии, последний раз они делали это в 2009-2011 годах, когда режим Саакашвили находился на грани экономического краха; США обеспечили изменение поведения НПО, в частности, завершение их политики непризнания легитимности грузинского правительства и отказа от революционных планов; Использование темы ЕС как инструмента постоянного шантажа против Грузии было бы прекращено, переговоры с Грузией были бы открыты до конца года».

«Грузинская мечта» подчеркивает, что если бы США пошли на эти шаги, закон об «иностранных агентах» вообще не был бы нужен, хотя «сегодня нет альтернативы принятию закона о прозрачности НПО». В заявлении также отмечается, что «наши партнеры могут качественно перестроить свои отношения максимум за год. Если они это поймут, отношения будут урегулированы очень быстро, но если они и дальше будут действовать с таким же подходом в отношении Грузии, они нанесут вред интересам Грузии и Америки».

«Как уже было сказано, все в руках партнеров, и Грузия, как маленькая страна, не может в одностороннем порядке ничего изменить. Поэтому следует надеяться, что в Америке возобладает рациональное мышление, от чего обе страны только выиграют», – говорится в заявлении.

