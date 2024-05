«Российско-грузинский деловой совет» выступает за торговлю в национальных валютах и восстановление дипломатических отношений

«Российско-грузинский деловой совет» 14 мая провел расширенное заседание, на котором обсуждалось «развитие отношений» между Россией и Грузией как на экономическом, так и на культурном уровнях. Участники встречи подчеркнули «необходимость дальнейшей работы по сближению стран» и призвали к тому, чтобы финансовые расчеты в торговле велись в национальных валютах – рублях и лари.

В феврале 2023 года был создан «Российско-грузинский деловой совет», который наряду с российскими официальными лицами объединяет бизнесменов, представляющих грузинскую диаспору в России. Согласно официальным документам, Совет возглавляет некий Юрий Балашов, который с 2019 года числится председателем правления «Инновационной компании RUMB Ltd.», базирующейся в подмосковном городе Дубна. Как сообщается, это небольшая компания, которая в основном занимается производством навигационного, метеорологического и геодезического оборудования.

Как отмечено в пресс-релизе совета, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко в ходе встречи подчеркнул, что никто из участников выстраивания российско-грузинского сотрудничества не сомневается в том, что отношения будут развиваться и не будут заморожены. Он призвал участников встречи продолжить реализацию своих планов и выразил надежду, что внешнеполитические ведомства активизируют работу по восстановлению дипломатических отношений между Россией и Грузией.

Помимо призывов к взаиморасчетам в национальных валютах, Падалко также отметил значительные амбиции в транспортно-логистическом секторе, в частности, расширение автомобильных перевозок, возможно, через оккупированный Россией Цхинвальский регион/Южную Осетию, и возрождение железнодорожного сообщения.

Падалко также заявил, что «те обязательства, которые взял на себя Деловой совет, выполняются при совмещении экономической повестки с культурологической», добавив, что «в некоторых случаях одним концертом можно перевернуть трудную страницу, которую не удается перевернуть много лет дипломатическим путем».

Председатель «Российско-грузинского делового совета» Юрий Балашов проинформировал участников встречи о результатах облегчения передвижения между странами путем отмены визового режима и запуска прямых авиарейсов в прошлом году. По словам Балашова, в 2023 году Грузию посетили 1,2 миллиона туристов из России, что на 10% больше, чем в 2022 году, что составляет 23,2% от общего числа туристов в Грузии. Он добавил, что в настоящее время выполняется более 30 рейсов в неделю из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи и Минеральных Вод в Тбилиси, Батуми и Кутаиси, и отметил, что необходимо развивать прямые рейсы, чтобы охватить новые города России и Грузии.

На встрече присутствовал президент Федеральной грузинской национально-культурной автономии России Давид Цецхладзе, который поддержал идею продвижения вперед и создания прочного фундамента для российско-грузинского сотрудничества. Во встрече также приняли участие генеральный директор Агентства развития бизнеса Николай Тубеншляк, владелец компании Трипспейс Сосо Гурули, владелец глэмпинга в Грузии Виталий Язвенко, менеджер по продажам компании VR Holding Марика Бурчуладзе, главный менеджер компании «Грин Гарден» Тамара Берулава, учредитель ТВ «Саперави» Дмитрий Костаров, заместитель председателя РГДС Семен Надашвили и другие.

