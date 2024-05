TI-Грузия: В первом квартале 2024 года пожертвования «Грузинской мечты» сократились на 95%

21 мая «Международная прозрачность – Грузия» опубликовала ежеквартальный информационный бюллетень политических пожертвований, который охватывает период с 1 января по 31 марта 2024 года и согласно которому пожертвования «Грузинской мечте» в первом квартале 2024 года сократились в 20 раз по сравнению с предыдущим кварталом и составили 447 тысяч лари, что составляет 37% от общего объема пожертвований. В организации отмечают, что среди доноров партии вновь фигурируют акционеры компаний, выигравших многомиллионные государственные тендеры, а также доноры, компании которых получают крупные субсидии в рамках различных государственных программ.

За отчетный период все партии получили в общей сложности 1 224 111 лари пожертвований, что в восемь раз меньше соответствующего показателя предыдущего квартала. «Грузинская мечта» лидирует по объему партийных пожертвований; На втором месте «Лело» с 445 500 лари, а на третьем «Национальное движение» с 170 720 лари. По данным организации, за отчетный период вновь созданная открыто пророссийская партия «Солидарность ради мира» получила пожертвование в размере 12 800 лари.

Что касается пожертвований «Грузинской мечты», за отчетный период четыре акционера пожертвовали партии в общей сложности 222 тысячи лари, а их компании выиграли на государственном тендере за последние шесть месяцев 81 миллион лари. Например, бывший депутат Национального движения Серго Хабулиани пожертвовал «Грузинской мечте» 40 тысяч лари, а его компания ООО «Цекури» выиграла на тендере в этом году 65 миллионов лари. Давид Девадзе и Отар Путкарадзе пожертвовали «Грузинской мечте» 77 тысяч лари, а их компания «Бонди-2009» выиграла на тендере за последние шесть месяцев 7,034 миллиона лари.

Пять компаний, акционеры которых являются донорами «Грузинской мечты», получили значительные субсидии по различным государственным программам. Например, акционеры компаний «Шато Мукузани» и «Вайн Блисс», доноры «Грузинской мечты» Кахабер Маманишвили и Бакури Митичашвили пожертвовали партии 76 тысяч лари, а их компании в 2017-2023 годах получили субсидию в размере 1,641 миллиона лари через финансируемые государством сельскохозяйственные программы.

