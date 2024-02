TI Грузия: «Грузинская мечта» получила политические пожертвования в размере 9,5 млн лари

НПО «Международная прозрачность – Грузия» 22 февраля опубликовала ежеквартальный информационный бюллетень политических пожертвований, который охватывает период с 1 октября по 31 декабря прошлого года. Согласно документу, в 4-м квартале 2023 года сумма пожертвований, полученных «Грузинской мечтой», резко возросла и составила почти 9,5 млн лари, что составляет 93% пожертвований, полученных всеми партиями, и в 13 раз больше, чем все остальные партии вместе взятые.

Все оппозиционные партии получили в общей сложности пожертвования на сумму 700 тысяч лари. За «Грузинской мечтой» следуют «Лело за Грузию» с 330 000 лари и «Единое национальное движение» с 241 000 лари.

По данным организации, во второй половине 2023 года одиннадцать компаний, связанных с донорами правящей партии, выиграли тендеры на сумму более 200 миллионов лари, с 2013 года эти же компании выиграли тендеры на сумму более 1,7 миллиарда лари.

Кроме того, во второй половине 2023 года 24 компании, связанные с донорами «Грузинской мечты», получили упрощенные контракты о закупках на сумму 616 тысяч лари.

За тот же период ни одна из компаний, связанных с донорами оппозиционных партий, не выиграла тендер, а упрощенные договоры закупках получили три компании на общую сумму 15 000 лари.

