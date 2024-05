Госдепартамент «крайне обеспокоен» антизападной риторикой «Грузинской мечты»

Less than a minute

На брифинге 8 мая официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер в очередной раз выразил обеспокоенность по поводу законопроекта об «иностранных агентах» и заявил, что США «крайне обеспокоены» антизападной риторикой руководства «Грузинской мечты».

Мэтью Миллер подчеркнул, что недавняя антизападная риторика «Грузинской мечты» «ставит Грузию на сомнительную траекторию», добавив: «мы считаем, что это угрожает их евроатлантическому курсу и явно угрожает отношениям между нашими двумя странами».

Миллер отказался комментировать решение правящей партии создать базу данных, которая будет «собирать информацию обо всех лицах, которые занимаются насилием, другой незаконной деятельностью, угрозами и шантажом или публично оправдывают такую ​​деятельность».

