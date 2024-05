Десятки человек были вызваны в Криминальную полицию в связи с протестами

По показаниям участников акций протеста и информации СМИ, в связи с продолжающимися протестами против закона об «иностранных агентах» десятки протестующих были вызваны в Криминальную полицию на опрос.

По сообщениям, участники акций получили извещения из Управления по особо важным делам Главного управления по борьбе с организованной преступностью. В некоторых извещениях указывается только номер дела, без указания обвинения или мотива расследования.

По словам лиц, которые были вызваны на опросы, расследование ведется по трем статьям Уголовного кодекса, в частности:

Статья 222. Захват или блокирование объекта телерадиовещания или связи либо объекта стратегического или особого значения – наказываются лишением свободы на срок до двух лет, при отягчающих обстоятельствах – от двух до четырех лет лишения свободы;

Статья 225 – организация, руководство или участие в групповом насилии – наказывается лишением свободы от шести до девяти лет, участие в нем – от четырех до шести лет лишения свободы;

Статья 226 — организация группового действия, нарушающего общественный порядок, либо активное участие в нем — наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

Правозащитные организации утверждают, что вызовы являются одним из способов запугивания. Они напоминают лицам, которых вызывают, что они не обязаны по закону явиться на такой опрос. Они советуют участникам акций протеста потребовать опроса в суду, где вызываемому лицу должно быть официально сообщено об обвинении и статусе (свидетель, подозреваемый…), а также обязательно присутствие адвоката.

